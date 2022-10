„Čas, který jsem získal přímým postupem, využiji k podpoře některých kolegů, pokud o to budou stát. Na mysli mám například pana Czernina nebo Vystrčila. Pokud on uspěje, určitě nebudu aspirovat na předsedu Senátu, neboť on je výborným šéfem,“ řekl Růžička Pražskému deníku s tím, že o účast ve vedení parlamentního sboru bude stát i v dalším šestiletém období. „Chtěl bych pokračovat v práci v oblasti politiky vzdělávání i parlamentní diplomacie. Cesty do posttotalitních zemí typu Arménie či Gruzie mi dávají smysl,“ doplnil směrem k budoucnosti.