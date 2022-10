Lidi volí známá jména a politiku místní, komunální a svého senátora nesledují. Jsou jim bližší velká jména než něco jiného. Nakonec je to vidět i u kolegyně Chmelové na Praze 10, kde proti ní za ODS kandidoval pan doktor Pirk. Dopadla o něco lépe než já, ale také prohrála.

Ovlivnila to i relativně nízká volební účast?

Nemyslím si to. Výsledky korespondují i s účastí v komunálních volbách, takže v tom bych problém neviděl.

Co máte nyní v plánu? Vrátíte se ke své profesi?

Chci být líný a spokojený důchodce, protože jsem se před pár měsíci zařadil do této kategorie. Budu se věnovat vnoučatům, sportu a komunální politice, protože jsem zastupitel tady na Praze 11 za Hnutí pro Prahu 11. Ještě sice nevím, jak to dopadne, jestli budeme v opozici nebo koalici, nicméně těch problémů je tady hodně, takže jsem rád, že na ně budu mít víc času.

Myslíte, že voliče ovlivnila nedávná kauza a nařčení Vaší osoby z nesprávného čerpání senátorských financí?

Je to možné, i když bych tomu zásadní vliv, právě kvůli výsledkům prvního kola, nepřikládal. Nicméně tu sto šestku si na senátu vyžádal místní radní a magistrátní zastupitel pan Sedeke za ODS. Jeho kamarádi ji zpracovali do článků, které vyšly a jsou plné nesmyslů. Paušály na dopravu a reprezentaci jsou paušály a nejedná se tedy o vyúčtování. Úplně stejné peníze jako já berou všichni senátoři a poslanci. Na téhle sto šestce ODS postavila kampaň proti mně a já to celkem chápu. Já totiž ODS kritizuji a pan Sedeke je tady radní za územní rozvoj a velice kamarádí s developerama. Jsem mu tedy solí v očích. Nicméně ten rozdíl byl takový, že si nemyslím, že to na to mělo vliv. Myslím ale, že je to ukázka nechutné kampaně, kterou ODS dovede dělat.

Ladislav Kos (64 let) se ucházel o hlasy voličů s podporou Hnutí pro Prahu 11, SENÁTOR 21 a Zelených. Je ženatý a má dvě děti. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Posledních šest let se v horní komoře Parlamentu věnoval oblastem ochrany životního prostředí, efektivního nakládání s veřejnými prostředky, bydlení, energetiky a participace veřejnosti na rozhodování o svém okolí.