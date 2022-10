Proč myslíte, že jste prohrála?

Pan Pirk přesvědčil voliče Prahy 10, že jeho program v této těžké době, který je soustředěn na zlepšení zdravotnictví, má větší prioritu, než program, který jsem nabízela já - to znamená dostupné bydlení a ochrana životního prostředí. Nicméně mě velmi potěšilo, že mi pan profesor Pirk osobně poděkoval za férovou kampaň.

Noví senátoři za Prahu: Hana Kordová Marvanová a Jan Pirk

Ovlivnila výsledek nízká volební účast?

Svým způsobem ano. Jsem ale přesvědčená, že na to měla vliv lživá kampaň ohledně mého napojení na kauzu Dozimetr. I když jsem velmi jednoznačně své napojení odmítla už při jednání zastupitelstva, tak jsem se v rámci kampaně setkávala s poměrně silným názorem, že to tak je. Nyní je potřeba začít lidem více vysvětlovat, co přesně na Praze 10 dlouhodobě děláme.

Přeci jen Vás odvolali z funkce starostky na Praze 10. Vysvětlila jste lidem dostatečně svou roli v této kauze?

Zásadně odmítám, že bych jasně nevysvělila, že nejsem napojená na kauzu Dozimetr. I na zastupitelstvu jsem to velmi razantně odmítla a jasně jsem sdělila, že mě policie neoslovila a také mě nikdy nevyšetřovala. Nebylo na mě podáno žádné trestní oznámení. Je ale velmi těžké začít dokazovat, že jste něco neudělala.

Volební speciál Pražského deníku najdete ZDE

Co máte po odchodu ze Senátu v plánu?

Považuji se za profesionální političku. Jsem čerstvě zvolená zastupitelka městské části Praha 10 a rozhodně chci dále pokračovat ve své politické práci. V tuto chvíli na Praze 10 probíhají jednání o složení koalice. Každopádně jsem ale připravená pokračovat v jakékoliv pozici, která se tu podaří domluvit.

Svou budoucnost tedy vidíte v politice?

Politická práce je něco, co mě neskutečně baví. Chci dál pokračovat v tom, co jsem na Praze 10 v podstatě čtrnáct let dělala. Máme komplexní program, který jako koalice Vlasta nabízíme. Je postavený na udržitelném životě ve městě. Klademe velký důraz na dostupné bydlení, životní prostředí, ale také na sousedské vztahy ve městě a podporu neziskového sektoru.