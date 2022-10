Na co se v senátu zaměříte?

Samozřejmě na zdravotnictví, ale do toho patří i zdravý životní styl. Tedy aby děti měly více tělocviku. Musíme je odnaučit, že celý život se dá absolvovat v posteli v pyžamu a s notebookem. Chci, aby zase získaly lásku k pohybu. Také se chci věnovat vylepšení zdravotnictví přímo na Praze 10.

Senátor Jan Pirk se chce zaměřit na péči o zdraví a dostupné zdravotnictví

Opomíjenou skupinou jsou i senioři. Zorganizovali jsme pro ně akci Vezmi dědu na fotbal. Spočívá v tom, že senioři mohou přijít na některá utkání na Slavii zadarmo. Jde mi o to, aby mohli žít aktivním životem. Právě kvůli zdražování jim mnohdy nezbývají peníze na to, aby se mohli jít bavit.

Byl jste kritizovaný za zlehčování covidu. Přehodnotil jste to?

Každý doktor by měl vědět, že pacient se nemá děsit. Pacient má jít třeba na operaci optimisticky a nevystrašený, protože když ho vystrašíme, tak se dostane do stresu a stres je strašně špatná reakce organismu. Klesá při něm imunita a obranyschopnost. Snažil jsem se jen o to, aby pacienti, kteří trpí onemocněním covid-19, nepropadali hysterii.

Nezlehčoval jsem to. Je to nová nemoc a nová viróza. Teď ale na příklad řádí epidemie chřipky. Několik mých kamarádů leží s horečkami, i když jsou covid negativní. O tom nikdo nemluví. Nezlehčoval jsem covid, ale bojoval jsem proti tomu, co se dělo, protože to bylo naprosto proti etice lékařství.

Covid je pro mě skončená kapitola. Máme teď mnohem větší problémy, abychom dohnali to, co jsme zanedbali. To znamená léčit lidi s nemocným srdcem, ortopedické vady, nádory. To je teď ta otázka dne a to bychom měli řešit.

Myslíte, že díky zaměření na zdravotnictví jste porazil paní Chmelovou?

Lidé možná chtěli změnu, ale asi rozhodlo i to, že se chci více starat o zdravotnictví. Mám také trošku jiný názor na funkci senátora než paní Chmelová. Tím, že byla zároveň starostkou, tak se starala hodně i o místní věci. Já si myslím, že od toho je především zvolené zastupitelstvo. Teprve když to zastupitelstvo narazí na nějakou překážku, tak má požádat senátora o pomoc. Možná i tenhle můj rozdílný názor, než má paní Chmelová, hrál určitou roli. Voličům každopádně strašně moc děkuji a velmi si jejich hlasů vážím.

Jak vnímáte nízkou volební účast?

V prvním kole jsem dostal patnáct tisíc hlasů z osmdesáti jedna tisíc registrovaných voličů. To je přibližně těch dvacet procent. To, že přijde v druhém kole méně lidí, jsem věděl. Myslím ale, že je to věc každého, máme demokracii. Jestli někdo chce nebo nechce volit, je jeho věc. Ten kdo nevolil, by pak ale neměl nadávat.

