Myslím, že u voličů rozhodla moje dlouhodobá práce. Jako advokátky, tak i fakt, že jsem přes 25 let ve volebním obvodu řešila kauzy mnoha a mnoha lidí. Poslední čtyři roky jsem byla pražská radní a jsem komunální politik, takže lidé viděli, že pracuji pro Prahu.

Velmi důležité také bylo, že mě podpořilo SPOLU a za to jsem velmi ráda. Myslím, že jsem zvítězila díky velké pomoci SPOLU jako takové, ale i jejích jednotlivých členů, kteří mi v rámci kampaně pomáhali. Měla jsem velmi silný tým.

Co bude Vaší prioritou po usednutí do senátorského křesla?

Mám čtyřbodový program a chtěla bych ho realizovat. Také si chci co nejdříve zřídit senátorskou kancelář ve volebním obvodu tak, abych byla v kontaktu s lidmi, protože právě to jsem jim slibovala. Tvrdím, že jen polovina práce je ta práce na zákonech v senátu. Druhá polovina práce je právě ta ve volebním obvodu a spolupráce s místními radnicemi.

Klíčové téma je dostupnost bydlení a já prosazuji především dostupné družstevní bydlení a reformu příspěvků na bydlení. To lidé dnes řeší – ceny bydlení a energií. Dalšími tématy je spravedlnost a vymahatelnost práva a boj proti korupci a nezávislosti médií. Také věci, které se týkají podpory obcí, v tomto případě Prahy, z hlediska rozvoje, infrastruktury, občanské vybavenosti, zeleně…

Upozorňovala jste na kauzu Dozimetr ještě předtím, než propukla. Myslíte, že Vám to k vítězství pomohlo?

Je známo, že se zabývám korupčními kauzami nebo podvody. Takové kauzy jsem řešila dlouhodobě a logicky tedy i kauzu Dozimetr. Bojuji proti korupci a věcem, které s korupcí souvisí, jako je třeba klientelismus. Už před deseti lety jsem zakládala protikorupční organizace (Veřejnost proti korupci a Vraťte nám stát). Myslím, že to lidé vnímají kontinuálně.

K volebním urnám přišlo jen asi dvacet procent lidí. Jaký na to máte názor?

Tak to bývá u druhého kola, ale myslím, že je to problém. Ráda bych s kolegy senátory na toto téma debatovala. Lidé často ani nevědí, že volby jsou a nedostávají hlasovací lístky. V posledním týdnu, když jsme vedli kontaktní kampaň, jsme lidem vysvětlovali, že jsou volby. Informovali jsme je, kdy volby jsou a že se musí sami dostavit do volební místnosti, kde dostanou hlasovací lístky. Myslím, že právě to je velmi podceněné.