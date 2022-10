Sčítání volebních hlasů trvalo již tradičně nejdéle v Praze, na přesný výsledek si obyvatelé museli počkat až do šesti hodin ráno, i když přibližný výsledek se dal tušit už o osm hodin dříve.

Jednoznačným vítězem se stala koalice Spolu pro Prahu s devatenácti mandáty a necelou čtvrtinou všech hlasů. Druhé místo obsadilo hnutí ANO se čtrnácti křesly a 19,34 procenty hlasů a třetí místo získali Piráti s 17,73. Získávají tak pouze o jedno křeslo méně, než hnutí ANO, tedy třináct mandátů. Čtvrté místo s jedenácti mandáty obsadila Praha sobě, na páté příčce s pěti mandáty se umístili Starostové a nezávislí a přes pět procent a tři mandáty získalo SPD.

Podívejte se: Tohle jsou noví zastupitelé Prahy

I přes rozsáhlou volební kampaň a společné prosby všech kandidujících stran přišlo k volbám jen 43,91 procent voličů, to je zhruba 400 tisíc občanů s volebním právem v hlavním městě. Před čtyřmi lety přišlo hodit svůj hlas do volební urny o trochu více obyvatel, a to 46,44 procent.

Piráti v neděli opakovaně poděkovali všem, kteří se k volbám dostavili. „Možná jsme drobně oslabili, ale to je pro nás impulzem pro to, pracovat ještě více a intenzivněji a více se věnovat politice ve všech úrovních,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a současný primátor hlavního města Zdeněk Hřib ho doplnil: „Budeme usilovat v povolebních vyjednáváních o místo ve vedení hlavního města. Děkuji všem za důvěru, věřím, že jí nezklameme a děkuji i všem, kdo k volbám dorazili,“ dodal Hřib (Piráti).

Spolupráce na vládním půdorysu

Podle lídra a kandidáta na primátora vítězné koalice Spolu Bohuslava Svobody (ODS) by hlavní město mělo fungovat na vládním půdorysu. Jako nejpravděpodobnější spolupráci označil koalici s Piráty a hnutím STAN. Za málo pravděpodobnou variantu potom spojenectví s hnutím ANO. „Obávám se, že má hnutí ANO naprosto rozdílné názory na politiku jako takovou, na to, jak by se měla politika v Praze a Praha vyvíjet. Proto považuji možnost, že bychom dospěli k nějaké shodě, za krajně nepravděpodobnou. Řeknu nulovou," uvedl Svoboda. Současně odmítl spolupráci s extrémistickými stranami.

Lysolaje sečetly volební hlasy až dlouho po půlnoci. Zkolaboval tajemník

Lídr pražské kandidátky hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher je přesvědčen, že Praha potřebuje především pragmatické řešení mnoha problémů, jež ji trápí. „Mojí snahou bylo, je a bude zvyšovat koaliční potenciál ANO, které se v některých oblastech dostávalo do izolace. Ukáže se, zda v tom budu úspěšný, ale na svém pojetí politiky nic měnit nebudu,“ uvedl pro Pražský deník a dodal, že je ochotný hájit pražská témata i z opozice.

Sestavování koalic a budoucí zastoupení na magistrátu zůstává zatím otazníkem. Do plného počtu zastupitelstva je zapotřebí šedesát pět členů. Pro většinu tedy koalice potřebuje alespoň třicet tři křesel.

Outsideři voleb

Nová politická uskupení, mezi která patří třeba Motoristé sobě nebo koalice Solidarita složená ze sociální demokracie, Strany zelených a Budoucnosti a idealistů, získala pouze něco málo přes dvě procenta.

Volební speciál Pražského deníku najdete ZDE.

Ještě větší zklamání znamenají volby pro tradiční uskupení jako je KSČM, které v Praze získalo pouze 1,47 procent hlasů a na magistrátu tedy neusedne. Mimo pražské rozhodování zůstanou také Svobodní, Lepší Praha pro Pražany, Přísaha a Patrioti a Praha bez chaosu. Všechny zmíněné strany získaly kolem jednoho procenta hlasů voličů.