Foto, video: Volby v Praze. Lídři byli nedočkaví a volili mezi prvními

„Uvědomujeme si, že řada lidí své voličské právo mnohdy nevyužije čistě proto, že není v jejich silách dostat se do volební místnosti včas a skloubit volbu s ostatními denními povinnostmi. Právě proto chceme českým občanům logistiku spojenou s volbami maximálně zjednodušit a poskytnout jim možnost svézt se do cílového místa pohodlně, bezpečně a za výhodnou cenu,“ popisuje nabídku na zlevněné jízdné provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář. Podle něj může tato iniciativa napomoci k tomu, aby se na výběru budoucích zastupitelů a senátorů podílel co nejvyšší počet obyvatel.

Další z podobných dopravců působících v hlavním městě je společnost Bolt, která žádnou speciální akci k volbám nemá. „Nicméně dáváme slevy v průběhu roku neustále. Například nový uživatel, který se u nás zaregistruje, má padesát procent slevu na prvních pět jízd, kterou může využít i pro cestu k volbám,“ říká Soňa Stloukalová, country manažerka společnosti Bolt pro ČR.

Zdarma a odpovědně

Na pátek a sobotu si připravila speciální akci i společnost Rekola, která organizuje sdílení jízdních kol v Praze. „Volební místnosti budou otevřené v pátek od čtrnácti do dvaadvaceti hodin a v sobotu od osmi do čtrnácti hodin. Po Praze je jich spousta a k té nejbližší a zase zpátky se můžou zájemci dopravit na rekole. S kódem jeduvolit2022 budou mít dvě jízdy do třiceti minut zdarma. Kód platí do sobotní půlnoci,“ popisuje akci Honza Střecha ze společnosti Rekola.

Další společnost pro sdílená jízdní kola Nextbike nabízí ve dnech voleb dopravu zcela zdarma. „Víc investic do městského prostoru pro všechny, podpora různých druhů dopravy a nasměrování města tak, aby se v něm dobře žilo vám i dalším generacím. To všechno teď můžete ovlivnit, tak využijte svou volební supermoc a vyrazte k urně,“ zve společnost a nabízí zdarma dopravu formou voucheru na jízdy zdarma.

Podmínkou u společnosti Nextbike je uskutečnění jízdy během konání voleb 23. a 24. září letošního roku a dodržení desetiminutové pauzy mezi jednotlivými výpůjčkami. Potom už stačí v aplikaci do menu přidat voucher jedemvolit a nahraje se kredit na dvě hodinové jízdy. Za elektrokoloběžku si ale uživatelé musí zaplatit. „Letošní rok jsme slevovou akci na jízdy do volebních místností nepřipravovali,“ uvedl provozní manažer Lime v ČR Václav Petr.

Podle Českého statistického úřadu byla před čtyřmi lety v hlavním městě volební účast necelých 47 procent obyvatel, což dělá 425 937 odevzdaných obálek. V roce 2014 odvolilo dokonce jen necelých 38 procent obyvatel hlavního města.