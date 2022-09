Zdroj: Deník/Radek Cihla

Jako jedni z prvních odvolili i lídři kandidujících stran a koalic. Dosavadní primátor Zdeněk Hřib (Piráti) volil v Praze 10 v Základní škole U Roháčových kasáren, jeho vyzyvatel a lídr koalice Spolu Bohuslav Svoboda pak ve 14 hodin odevzdal svůj hlas v ZUŠ v Šáreckém údolí v Praze 6.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) u komunálních voleb

Bohuslav Svoboda (ODS), kandidát na pražského primátora, u komunálních voleb

Volila už i jednička hnutí ANO Patrik Nacher. Jak Hřib, tak Nacher přidali na sociální sítě stejný komentář: "Odvoleno!". Primátor podle svých slov zakřížkoval celou pirátskou kandidátku.

Na klidný průběh voleb dohlíží v hlavním městě více než 300 strážníků. Pražané a Pražanky volí jak na magistrát, tak do jedné z 57 městských částí. Část z nich navíc ještě do Senátu.

Krátce po otevření volebních místností vypukl zmatek v Praze 7. V nervozitě volí v okrsku na Základní škole na Strossmayerově náměstí. „Důchodci nevěděli, kam mají jít. Někteří lidé odmítli jít za plentu, a to i přes opakované výzvy komise. Celkově to vypadalo chaoticky,“ řekla jedna z voliček, která před okamžikem hodila volební lístek do urny.