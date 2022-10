Uskupení po druhém kole rozhovorů s představiteli STAN vydalo prohlášení, ve kterém si stěžuje na „personální a další podmínky“, které si kladou Piráti. „Na rozdíl od pondělního schůzky s Pirátskou stranou, bylo jednání se STAN konstruktivní a bylo z něj jasně patrné, že společně hledáme cestu pro vznik rozumné koaliční dohody na platformě demokratických stran na půdorysu vládní koalice. Společně jsme si potvrdili, že máme shodný pohled nejen na programové priority, ale také na způsob řízení města,“ uvedlo Spolu, které čeká druhé kolo jednání s Piráty v pondělí.

Čižinský odmítá Pospíšila

Dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) naproti tomu favorizuje širokou koalici s účastí „vládních stran“ a také formace Praha sobě. „Nastartovali jsme v Praze rozvoj v mnoha směrech. A v tomto úsilí by se mělo pokračovat. V dialogu se Spolu jsme si nekladli žádné konkrétní požadavky, jen jsme obecně konstatovali, že v souladu s naší povolební strategií není přípustná účast trestně stíhaných politiků v jakékoliv koalici. Docela mě překvapuje, že s tím má protějšek problém,“ rýpl si primátor v telefonátu s Pražským deníkem.

Koaliční námluvy v Praze: Domluva zvolených stran a hnutí vázne. Až na výjimky

Trestní stíhání se týká zastupitele Jana Wolfa (KDU-ČSL), který je ve skupině obžalovaných v souvislosti s přidělováním magistrátních dotací na sport. Podle lídra Prahy sobě Jana Čižinského je ale pirátský požadavek nedostatečný. „My požadujeme koalici, která se bude opírat o alespoň 33 hlasů morálně nezpochybnitelných zastupitelů,“ poznamenal Čižinský.

Praha sobě odmítá kromě Wolfa také přítomnost Jiřího Pospíšila v budoucím vedení Prahy. Důvodem je někdejší spolupráce exministra spravedlnosti a europoslance s Jiřím Fremrem, který figuruje v policejních odposleších z korupční kauzy Dozimetr. Praha sobě se zatím bez úspěchu snaží přimět Piráty a STAN, aby vyjednávali o koalici jako jednotný blok s cílem dohodnout se na stejné sestavě, která vládla v Praze v posledních čtyřech letech. To by ale znamenalo „přetáhnout“ ze Spolu pouze zástupce TOP 09 a to ještě bez zmiňovaného Pospíšila.

Volební vítězství Spolu popisuje Čižinského hnutí jako určitou iluzi a poukazuje na oslabení volebních zisků jak ODS, tak TOP 09 oproti roku 2018 (pokud by se počítaly výsledky za jednotlivé strany). Současně Praha sobě označila Bohuslava Svobodu za krajně nevhodného kandidáta na primátora.

Šárka Zdeňková, lídryně vítězného Hnutí pro Prahu 11: Klíčovou roli hrají Piráti

„Současná pražská koalice, tedy včetně TOP 09 (bez pana Pospíšila, který je mentálně spíš členem pražské ODS), má dost zastupitelů, aby mohla pokračovat dál. Ještě stále funguje rada hlavního města z minulého volebního období, TOP 09 v ní sedí a vše běží bez problému. Je šance mít znovu vedení města zastoupené Piráty, STAN, nezávislými kandidáty Praha sobě i liberální pravicí,“ uvedl štáb Praha sobě s dovětkem, že Spolu prý uplatňuje ve vyjednávání politiku „rozděl a panuj“ a že „samostatné vyjednávání se Spolu pomůže jen politice rozdrobenosti z minulých dob“. Čižinského strana zatím nemá na příští týden v kalendáři žádnou schůzku s potenciálními partnery, prý se ale setkání snaží vyjednat.

Nahrává postoj Prahy sobě a Pirátů ANO?

Politolog Lukáš Jelínek nicméně považuje variantu nové koalice bez ODS za nepříliš pravděpodobnou. „Chápu, že se pravicové strany snaží naplnit přání premiéra Fialy a napodobit vládní koalici. S postupujícím časem je ale možné, že panu Svobodovi a spol. dojde trpělivost a obrátí se na hnutí ANO, s nímž by byla dohoda určitě snadnější než s Piráty a koneckonců taková spolupráce má už svůj předobraz v několika městských částech,“ upozornil Jelínek, podle kterého jsou nyní Piráti ve výhodné situaci.

„Mohou buď vytěžit z jednání se Spolu maximum včetně přizvání Prahy sobě do koalice, anebo přejít do opozice a tam hrát výraznou roli. Určitě nebudou chtít suplovat pozici ve vládě, kde Piráti tahají za nejkratší konec provazu,“ dodal politolog.

Zdroj ze STAN redakci Deníku také potvrdil, že hnutí s pěti zastupiteli už zavrhlo jakoukoliv spolupráci s ANO.