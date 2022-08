Na kandidátce Praha bez chaosu se na jedenácté příčce objevuje herec Jan Antonín Duchoslav, který se ukázal ve filmech Sněženky a machři nebo Rafťáci. „S nabídkou kandidovat mne oslovil náš lídr Jaroslav Ďuriš, kterému důvěřuji jako člověku. S možností vstoupit do komunální politiky jsem koketoval už delší dobu, protože je spousta věcí, které mne v mém okolí pálí. Není mi jedno, v jakém stavu tuto zemi předám svým synům. A stěžovat si na to, co se kolem nás děje v hospodě u piva, je snadné. Obtížné je převzít osobní odpovědnost a položit na ten pomyslný špalek vlastní hlavu,“ říká ke své kandidatuře Duchoslav.