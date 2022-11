„Musíme okamžitě řešit pomoc obyvatelům desítky, kteří se kvůli energetické krizi nyní ocitli ve složité životní situaci,“ prohlásil pravděpodobný příští starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS) poté, co se na koaliční spolupráci dohodly Společně pro Prahu 10 (ODS, TOP 09) a VLASTA a STAN s podporou lidovců. Mezi další cíle patří podle něho například obnovení pohotovosti v Malešicích nebo opravy kulturního domu Barikádníků.

Čerstvě zvoleného starostu v barvách ODS má i Praha 12 a řada menších městských částí, například Čakovice nebo Horní Počernice.

Zatím jediné jisté místo starosty, který nepatří mezi občanské demokraty, má mezi velkými městskými částmi jedna až čtrnáct v Praze 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě). Všechny celostátní pravicové strany budou nejspíše ze hry také v Praze 11, kde vítězné Hnutí pro Prahu 11 oznámilo téměř finální dohodu s Piráty a hnutím Praha 11 sobě. Na Jižním Městě ale probíhá soudní přezkoumání výsledku voleb, a tak zatím nemůže být svoláno ustavující zasedání.

Piráti a Praha Sobě uzavřeli dohodu, v povolebním jednání nyní postupují spolu

V metropoli ojedinělý úspěch slaví v Praze-Libuši lidovci. Dosavadního starostu Jiřího Koubka (TOP 09) nahradila jimi nominovaná nestranička Lucie Jungwiertová. Na radnici přitom bude obklopena dalšími ženami, které obsadily tři ze čtyř pozic místostarostů.

V centrálním pražském obvodu je reálné, že uskupení Praha 1 sobě navzdory opětovnému volebnímu vítězství znovu skončí v opozici. Proti němu se rýsuje blok ve složení ODS, Piráti, My co tady žijeme (STAN, KDU, Iniciativa občanů), ANO, TOP 09, Rezidenti.

„Naší prioritou je pokračovat v čele Prahy 1 ve stávajícím složení koalice, ale nebráníme se ji rozšířit o strany, které dosud v zastupitelstvu nebyly vůbec. Zároveň se nevyhýbáme ani jednání i se stranami, které byly dosud vůči nám v opozici,“ uvedl starosta Petr Hejma (My co tady žijeme).

Marek Benda: Piráti se chovají jako vítěz. Hřib je povýšený

„Jejich dohoda je téměř hotová a my nejsme její součástí. Vše teď závisí, vedle soudního přezkumu jedné žaloby na průběh voleb, na Pirátech, část z nichž má se vznikající koalicí problém,“ řekl lídr Prahy 1 sobě Pavel Čižinský, který podle svých slov nelituje, že opět míří do opozice. „Smutné je spíše to, jakou perspektivu má městská část před sebou. Centru reálně hrozí prohloubení komercionalizace. Mimo jiné v podobě vydláždění zbývajících parčíků,“ dodal Čižinský.

Otevřená situace je i v Praze 5. Přesun konzervativních stran a hnutí ANO do opozice brzdí nejen komplikované vyjednávání mezi Prahou 5 sobě, Piráty a koalicí SEN21 pro Prahu 5. Také tam totiž soud nařídil částečné přepočtení hlasů. Rozdíl mezi vítěznou Prahou 5 sobě a druhým Společně pro Prahu 5 (ODS, TOP 09) byl přitom extrémně malý.

V Praze 3 existují dvě možnosti, v obou by měla být dominantní vítězná aliance TOP 09 a STAN. „Buď podepíšeme smlouvu se třemi liberálními subjekty (Piráti, Praha 3 sobě a Zelení - pozn. red.) nebo s ODS a jedním z oněch tří subjektů. Přistupujeme k tomu poctivě a s partnery procházíme programy opravdu bod po bodu. Nikam nespěcháme. V pondělí je sice ustavující zastupitelstvo, ale povinnost zvolit novou radu se starostou nemáme,“ řekl Jiří Ptáček (TOP 09), který ve funkci pokračovat nebude. „Rozhodl jsem se politikou dále neživit. Předem neodmítám místo radního, ale v podobě neuvolněného člena,“ poznamenal.

Kdo nově povede velké městské části?

Praha 1 - zatím bez koaliční dohody

Praha 2 - Společně pro Prahu (ODS, TOP 09), ANO - starostka Alexandra Udženija (ODS)

Praha 3 - zatím bez koaliční dohody

Praha 4 - ODS, TOP 09, ANO - starosta Ondřej Kubín (ODS)

Praha 5 - zatím bez koaliční dohody

Praha 6 - ODS-KDU, STAN+Zelení, Praha 6 Sobě - starosta Jakub Stárek (ODS)

Praha 7 - Praha 7 Sobě, starosta Jan Čižinský (Praha 7 Sobě)

Praha 8 - ODS, Společně pro Prahu 8 (TOP 09, STAN), ANO, Patrioti pro Prahu 8 - starosta Ondřej Gros (ODS)

Praha 9 - pravděpodobně Společně pro Devítku (ODS, TOP 09), STAN a Praha 9 sobě

Praha 10 - Společně pro Prahu 10 (ODS, TOP 09), VLASTA a STAN s podporou KDU

Praha 11 - pravděpodobně Hnutí pro Prahu 11, Praha 11 Sobě, Piráti

Praha 12 - Společně pro Prahu 12 (ODS, TOP 09), ANO - starosta Vojtěch Kos (ODS)

Praha 13 - ODS, ANO, Společně pro Prahu 13 (TOP 09/KDU) - starosta David Vodrážka (ODS)

Praha 14 - rýsuje se dohoda ODS, ANO, Naše čtrnáctka a SPD+Trikolóra