Kdyby Spolu přijalo víkendovou nabídku hnutí ANO na menšinovou vládu, znamenalo by to podle STAN selhání demokratických stran a nevyslyšení vůle voličů. "Buďme odpovědní především k Praze a jejím občanům. Stačí zdravý rozum, pár ústupků na všech stranách a máme stabilní radu tvořenou demokratickými stranami. Neměli jsme ambici vést vyjednávání, nekladli jsme si podmínky, v tuto chvíli ale cítím povinnost navrhnout takový postup, aby v Praze nevznikla ´oposmlouva´ Spolu s ANO a skrytou podporou SPD," uvedl Hlaváček.

STAN nabídl dvě varianty. V prvé by v městské radě mělo Spolu pět radních včetně primátora, Piráti a Praha Sobě, kteří uzavřeli vyjednávací Alianci stability, čtyři členy a dva radní by měl STAN. Druhou, kompromisní cestou by mohla být podle Hlaváčka varianta, kdy by Spolu měla většinu šesti radních, Aliance stability čtyři a primátora by dělal zástupce STAN.

Stále jiné varianty

Pražské ANO o víkendu uvedlo, že by kvůli protahujícím se povolebním jednáním bylo vhodné, aby vznikla menšinová rada Spolu s podporou ANO. Koalice Spolu se k nabídce zatím nevyjádřila.

Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 2. října, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha Sobě a STAN a večer Spolu se STAN. Od té doby se několikrát setkali Piráti se Spolu, která jednala také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Praha Sobě k jednáním, což Spolu odmítá.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.