"Praha potřebuje vládu opřenou o aktuální výsledky voleb. Koalice na vládním půdorysu je pro Prahu dobrým řešením. Nabídku k trojstrannému jednání přijímáme a věříme, že akceleruje vyjednávání směrem k demokratické vládě pro Prahu," sdělil dnes ČTK Hlaváček.

Spolu nabídla Pirátům a STAN jednání o uzavření koaliční smlouvy v Praze

Pražská koalice Spolu sobotní nabídku Pirátům a STAN k jednání odůvodnila dosavadními povolebními jednáními. Tyto strany mohou podle zástupců koalice najít shodu na programových, organizačních, procesních a personálních otázkách. To, že preferují koalici s Piráty a STAN na vládním půdorysu, říkali členové vyjednávacího týmu Spolu už po komunálních volbách. Z dosavadních jednání s jednotlivými stranami ale dohoda zatím nevzešla.

Spolu podle sobotního sdělení člena vyjednávacího týmu Zdeňka Zajíčka (ODS) navrhuje pro sebe v městské radě šest mandátů. Tři mandáty by podle koalice, která volby v Praze vyhrála, měla získat ODS, která by měla mít rovněž post primátora. Dvě křesla v radě by měla mít strana TOP 09, a to včetně pozice náměstka primátora. Jedno křeslo by měl obsadit zástupce KDU-ČSL. Tři mandáty včetně postu prvního náměstka primátora navrhuje Spolu pro Piráty, kteří v podzimních komunálních volbách skončili na třetím místě. Dva mandáty by podle návrhu koalice měly připadnout hnutí STAN včetně pozice náměstka primátora. Podle Hlaváčka by se ale mělo o mandátech ještě jednat. "Rozložení mandátů v radě, které navrhuje Spolu, bude jistě jedním z předmětů jednání," uvedl k tomu dnes večer lídr STAN v Praze.

Zajíček, který je předsedou klubu pražského Spolu, v sobotu ČTK sdělil, že je koalice připravena jednat se zástupci Pirátů a STAN v pondělí nebo úterý. Pokud by se strany na jednání shodly, mohla by být podle Zajíčka koaliční smlouva podepsaná v příštím týdnu.

Piráti a Praha Sobě uzavřeli dohodu, v povolebním jednání nyní postupují spolu

Při povolebních vyjednáváních Piráti a STAN dříve několikrát vznesli požadavek, aby k jednáním byla přibrána Praha Sobě, což koalice Spolu odmítla. Tento týden ohlásili Piráti a Praha Sobě vznik Aliance pro stabilitu, což znamená, že ve vyjednáváních budou postupovat výhradně společně. Mluvčí hnutí Praha Sobě Cecílie Antůšková v sobotu odpoledne ČTK sdělila, že Praha Sobě dohodu s Piráty nadále považuje za platnou. Podle Zajíčka ale k tomu, aby byla členem pražské koalice i Praha Sobě, není důvod, řekl v sobotu na dotaz ČTK.

Koalice Spolu po letošních komunálních volbách v Praze získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je hnutí SPD se třemi mandáty.