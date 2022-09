To znamená ANO v Praze izolovat?

Úplně ne. My jsme i za té dosavadní koalice měli kolegy z ANO ve výboru pro územní rozvoj. To hrozně prospělo, protože celý klub ANO byl dostatečně obeznámen se vším, co se řešilo. A potom jsme velmi konsenzuálně věci, které se projednávali, hlasovali. Ale to je jiná úroveň. To je pracovní forma, která je strašně důležitá pro to, aby v zastupitelstvu nevzniklo nějaké nedorozumění. To mi přijde samozřejmé. Tuto formu spolupráce si dokážu představit.

Ale podíl ANO na moci v Praze by byl podle vás špatně?

ANO nemůže politicky ovlivňovat Prahu. A jestliže se to stane, tak to bude pro všechny zúčastněné velmi nešťastné.

Vy jste na kandidátku na volitelné místo dal i zástupkyni Liberální ekologické strany, dosavadní starostku Prahy - Klánovic Zorku Starčevičovou. Jaký signál to mělo vyslat voličům?

STAN jako politické uskupení má širší ideový prostor. Ekologie je pro STAN strašně silné téma. A vadou českého prostředí je, že se ekologie neřeší s dalšími tématy. Samo o sobě mohou mít některé ekologické představy podobu nerealistických vizí. Ale pokud se nám ekologii podaří promítnout do výstavby, do dopravy, do celé politiky, tak je to velmi zásadní téma. A my toto téma neseme.

Umím si představit i spolupráci se Zelenými

Je to tedy podaná ruka k ekologické komunitě v Česku?

Já si přes všechny své osobní zkušenosti umím představit i spolupráci se stranou Zelených. Ale na té druhé straně ještě toto poznání tak silné není.

Současně ale zapojením LESa rozšiřujete svůj voličský potenciál?

Nepochybně. LES je dobrý. Rozšiřuje to naše debaty o městské politice i rozvoji celého regionu. A o udržitelnosti, jako součásti tvorby prostředí v Praze. Udržitelnost a odolnost jsou přitom spojené nádoby.

Velkým tématem tento podzim je energetika. Nezaspala tady Praha?

Komunitní energetika je velké téma. Je to trend, který je velmi silný například ve Skandinávii. A to, že jsme v tom dělali málo, se proti nám teď strašně obrací.

Ale asi to nemá rychlé a okamžité řešení?

To nemá. To nevyřešíte tím, že pošlete lidem na účet pět tisíc korun. To je něco, co se řeší pět let pro první výsledky a deset až patnáct let, aby to skutečně fungovalo a přinášelo to zásadní přínos.

A jak to vidí ostatní „demokratické“ strany?

Jak jsem říkal svým kolegům ze STANu, dnes to mají v programech všechny strany dosluhující pražské koalice. Protože to je takové objektivní poznání. Já to vlastně vnímám pozitivně.