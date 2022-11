Spolu na prvním jednání zastupitelů Prahy navrhne přerušení do 24. listopadu

ČTK

Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) bude na čtvrtečním ustavujícím jednání zastupitelů navrhovat, aby bylo jednání přerušeno do 24. listopadu a strany tak získaly čas na vyjednání koalice, která město povede. Zastupitelé by podle Spolu měli schválit jen několik neodkladných materiálů a zvolit předsedy magistrátních výborů, které musí město ze zákona ustanovit. Sdělila to ve středu mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Předsedové klubů se zřejmě ještě setkají ráno před jednáním.

Zástupci Pirátů Zdeněk Hřib a Jana Komrsková hovořili s novináři po povolebním vyjednáváním mezi koalicí Spolu a Piráty. | Foto: ČTK