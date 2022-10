Vyhráli jsme v roce 2014 i 2018, ale celá ta období jsme byli v opozici, až na jednu výjimku. V roce 2014 až 2016 jsme byli necelé dva roky součástí koalice. Vítězství nás těší a jsme hodně spokojení. Nebylo by to ale Jižní Město, aby tam nebylo to „ale“. Vítězství, aby bylo vítězstvím v našich poměrech, by mělo být ještě větší, aby možnost spojení se proti nám byla menší. V aktuálním rozložení sil to jistou naději skýtá, ale ne úplně radostnou.

Každopádně naší vítěznou úlohu bereme jako vždy vážně. Jsme připravení k jednání a kompromisům. V minulých letech jsme neměli příležitost se ke kompromisům ani dostat. Buď jsme byli podvedení, obejití nebo vyšachovaní. Vždycky jsme byli v blbé pozici, protože výsledky voleb žádnou lepší neumožňovaly. Když se nějaký partner zjevil, tak nás okamžitě zradil. Ten Jižňák je v tomto krutý, ale tentokrát máme alespoň partnera v Praha 11 sobě a klíčová role bude ve společném jednání s Piráty.

Kdo povede povolební vyjednávání a s kým preferujete koalici?

Jako předsedkyně, jednička kandidátky a kandidátka na starostku povedu jednání já, a to jak s Piráty, tak s ostatními relevantními stranami. Už jsme zahájili jednání s naším přirozeným nejbližším partnerem s Praha 11 sobě. Společně chystáme oslovení třetího partnera, a to Pirátů Praha 11.

Jak si představujete fungování takové koalice po konfliktech se starostou Jiřím Dohnalem (Piráti)?

To bude hodně záležet na Pirátech samotných, jak se se svým působením během předešlého volebního období vyrovnají. Myslím tím interně a jejich sebereflexí a nadějí na restart, kterou s námi mají.

Uvažujete o koalici s hnutím ANO, které obsadilo druhé místo?

Já osobně v tuto chvíli ne a v současnosti nemáme v plánu ani jednání. S Ondřejem Prokopem nechce Hnutí pro Prahu 11 spolupracovat.

Kandidovala jste také na starostku Prahy 11. Jak vidíte své šance?

Poměry na Jižním Městě nejsou nikdy jednoznačné. Tady, kdo kandiduje na starostu, se starostou vůbec stát nemusí. Stejně tak vítěz voleb tu mnohdy vítězem voleb ani není. My se domníváme, že moje úloha lídra kandidátky by k tomu vést měla a naše opakovaná vítězství by si to zasloužila. Na druhou stranu tady není jisté nic. Předpokládám, že se to ukáže v nejbližších dnech.

Co je pro vás největší riziko? Koho se obáváte, že se spojí proti vám, a vy skončíte v opozici?

Upřímně se nejvíce bojíme Pirátů. Už jednou prokázali, že nemají problém se spojit se zdejšími starými poměry a pořádky. Pokud se znovu připojí ke staré koalici v čele s ODS a ANO, tak tím rozhodnou o tom, že žádná změna na Jižním Městě nenastane. Každopádně v nich vidíme důležitou sílu, ať už na jednu nebo druhou stranu. Chceme vyvinout maximální úsilí k tomu, aby koalice, kterou nabízíme společně s Prahou 11 sobě, byla pro ně smysluplná.

Takže dohoda s Piráty je pro vás klíčová?

Spíše je pro nás podstatná. I v minulém volebním období měli šanci jít s námi do opozice, a tu starou gardu nechat řádit, a teď je to stejné. Buď se s námi budou snažit o nápravu a opravdovou změnu poměrů, a nebo se budou snažit zachovat ten status quo, s kterým šli do voleb a za který právem dostali na frak od voličů.

Čemu se chcete primárně věnovat na úrovni koalice?

Ještě nesedíme u jednacího stolu, tak si netroufám svou představu formulovat. Změnu ale rozhodně definuje vedení městské části, které není v souladu se zájmy obyvatel. To jsou finanční, pozemkové a jiné tendence, které tady celou tu dobu vládnou.

Mandát získal i bývalý starosta a zakladatel hnutí Jiří Štyler, který byl kritizován za konfliktní jednání a extrémistické vyjadřování. Jakou funkci v hnutí zastává nyní?

Jako emeritní předseda je součástí hnutí, rozhodování i vedení. O extrémistickém vyjadřování nemůže být řeč. Jde o slova politických oponentů, kteří využijí každé příležitosti jak dehonestovat kohokoliv z HPP 11.

