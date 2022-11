Marvanová upozornila na to, že realizace nezávislé prověrky zakázek Dopravního podniku vázne a generální ředitel Petr Witowski podle ní zadání auditu nepomáhá. Za laxnost ho v ohledu poskytování součinnosti kritizoval také ředitel legislativního a právního odboru magistrátu Tomáš Havel.

„Koncem října jsme zadávací řízení museli zrušit kvůli chybějícím zájemcům. Můžeme jen spekulovat o důvodech. Na jedné straně jde o zakázku malého rozsahu, která má ale prověřit kontrakty až do roku 2014. Řešením by tedy mohlo být zkrácení tohoto období například do roku 2018,“ uvedl Havel.

Kritiku z tábora Praha sobě si pak vyslechla i Marvanová. „Paní Marvanová není v tomto ohledu důvěryhodná. Do minulého zastupitelstva se dostala za hnutí STAN, které je do kauzy Dozimetr namočené nejvíce. A v rozhovorech sama přiznala, že ji z korupce podezřelý stranický exkolega Hlubuček instruoval, aby vycházela vstříc developerské firmě Landia. Několik jejích hlasování přitom dokazuje, že tak skutečně činila,“ prohlásila zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha sobě).

Lídr hnutí Praha sobě Jan Čižinský se ptal, proč by vůbec měla funkce zmocněnkyně k auditům vznikat, a připojil obavu, zda taková politická intervence nenaruší jejich nezávislost.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pak vyjádřil pochybnost nad nominací Marvanové kvůli její možné budoucí roli svědkyně v kauze Dozimetr.