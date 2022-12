Bohuslav Svoboda už primátorem Prahy byl mezi lety 2010 a 2013. Nyní by se jím měl stát díky hlasům koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a zastupitelů ANO.

„My jsme se pro tuto chvíli dohodli, že ctíme vítěze voleb, podpoříme volbu pana docenta Svobody primátorem," lídr ANO Patrik Nacher.

"Jsme připraveni skutečně navrhnout Bohuslava Svobodu jako kandidáta na primátora, jsme připraveni mu dát plný počet hlasů a v tomto směru vítáme to, že právě ANO je připraveno Svobodu jako lídra Spolu podpořit. Bereme to jako další krok, kdy jsme ustavili výbory zastupitelstva, a čekáme, že by na to mělo navazovat dovolení celé rady," dodal předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS).

Když si vzal slovo pirátský zastupitel David Bodeček, překvapil všechny návrhem protikandidáta do volby primátora. „Vzhledem ke kontinuitě a s ohledem na výsledky voleb navrhuji jako jedinou možnou kandidátku na post primátorky Hanu Kordovou Marvanovou,“ oznámil jméno zastupitelky a senátorky, která v koalici Spolu reprezentuje TOP 09.

"Beru to od Davida Bodečka jako humor a kandidaturu nepříjmám,“ odmítla kandidaturu Hana Kodrová Marvanová. Bodeček přesto po několika hodinách rozhodl kandidaturu Kordové Marvanové navrhnout. A Marvanová znovu odmítla.

Koalice Spolu vede po krachu vyjednávání s Piráty jednání o budoucí pražské vládě s ANO 2011. Zatím shodu nenašli, a proto zatím nedošlo na projednání obsazení rady, kompetence jejich členů a programové prohlášení. Proto je volba radních odložena.

„Fakt, že jsme v některých oblastech zatím nenalezli shodu, nevnímám nijak tragicky. Je to nejen známkou toho, že na některé věci máme z podstaty jiný pohled, ale také toho, že informace, které úmyslně a účelně šířili Piráti a Praha Sobě o tom, jak jsme s hnutím ANO již dávno domluvení, byly lživé,” uvedl kandidát na primátora Bohuslav Svoboda.

Mezi sporné oblasti patří například téma dopravy či rozšíření kapacity středních škol a problém jejich spádovosti. „S ANO jsme se neshodli v oblasti dopravy, která je prioritou koalice SPOLU. Neshodu vidím v krocích, jak tuto oblast přeorganizovat a zároveň zajistit dostatečné finanční zdroje pro potřebné kroky k zlepšení situace. Jednotlivé oblasti dopravy vnímáme jako propojené nádoby a nelze proto z nich vytrhávat jednotlivosti, které mohou tuto oblast ještě více poškodit. Zejména se to týká Dopravního podniku HMP a Technické správy komunikací – a to jak z pohledu investičního, tak provozního,“ řekl předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) Podle informací Deníku je třeba například najít shodu na nové podobě jízdného v MHD.

Pokud zastupitelé následně zvolí primátora, nebude Svoboda členem rady. Ta bude do volby nového kompletního vedení města pracovat ve složení, které vzešlo z minulých voleb.

„Pokud bude Bohuslav Svoboda zvolen, bude jediným statutárním zástupcem města. Pokud by se něco, nedej bože stalo, nebude, kdo by svolal radu, zastupitelstvo a podobně,“ upozornil na začátku rozpravy k volbě primátora lídr Praha sobě Jan Čižinský.

Řada zastupitelů Pirátů a Prahy sobě považuje volbu primátora, který není členem rady za problematické. Někteří upozorňovali na komplikace při řízení města, někteří pak rovnou pochybovali, že je takový stav v souladu se zákonem o obcích a o hlavním městě Praze.

Pražští zastupitelé ale mohou zvolit nového primátora, aniž by zvolili celou novou městskou radu. Dosavadní primátor a jeho náměstci by se při zvolení nového primátora stali řadovými členy rady. Nový primátor by pak nebyl členem rady, ale disponoval by jeho pravomocemi. Vyplývá to podle ČTK z aktuálního vyjádření ministerstva vnitra, které si magistrát vyžádal.

Piráti jsou ale připraveni napadnout u soudu případnou volbu Svobody primátorem, kdyby zároveň zůstali ve funkcích i dosluhující radní. Na zastupitelstvu to řekl místopředseda zastupitelů Pirátů Viktor Mahrik.