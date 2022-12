Členy do volebních komisí nabírá například Praha 7. „Z celkových 144 míst, které obsazujeme, nám aktuálně schází deset členů. Lidé se hlásí stále, ale také se z různých důvodů průběžně odhlašují,“ prozradil Pražskému deníku Martin Vokuš, mluvčí sedmé městské části.

Všemi deseti však berou nejen řádné členy, ale i náhradníky. I na ty ve většině případů během voleb dojde řada. „Stává se, že se voleb někteří z přihlášených zájemců nemohou nakonec zúčastnit – kupříkladu ze zdravotní důvodů,“ popisuje Vokuš.

V Praze 7 bonus tři stovky

Na sedmičce si člen volební komise přijde na 2200 korun, místopředseda na 2500 korun a předseda na 2600 korun. To ale není vše. Rada MČ schválila ještě bonus – 300 korun navíc pro všechny. Ve volební komisi také všichni členové dostanou stravenky na pátek a sobotu, nápoje a drobné občerstvení.

V Praze 1 aktuálně hledají náhradníky. Řadový člen dostane za svou páteční a sobotní pomoc u voleb 1800 korun, místopředseda 2100 korun a předseda 2200 korun.

I osmá městská část stojí o náhradníky. „Lidí je sice prozatím dostatek, nicméně často, jakmile zjistí rozsah práce člena komise, účast v komisi odmítnou z důvodu nízké finanční odměny,“ vysvětluje Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.

Člen komise si na osmičce přijde na 2200 korun, místopředseda 2500 korun a předseda má opět ještě o stokorunu víc.

Zájem o členství v okrskové volební komisi pro volby do Zastupitelstva MČ Prahy 8 je nižší než u jiných druhů voleb – například při prezidentských nebo senátních volbách. A důvod? „Tyto volby jsou daleko pracnější a časově náročnější na sčítání výsledků voleb,“ říká Šalek, který zároveň rok co rok pozoruje i nižší počet zájemců o tuto práci od občanů, kteří jsou delegováni přímo volebními stranami.

Mladé volební komise na desítce

Velkou náborovou kampaň do volebních komisí má za sebou Praha 10. „Díky ní se nám již podařilo obsadit prakticky všechna místa. Zbývá jich už jen kolem deseti. Máme hlavně radost z toho, že se nám díky sociálním sítím podařilo oslovit i řadu mladých lidí, takže v komisích bude hodně lidí ve věku 18-20 let. Omlazení členů v komisích je pro nás priorita i do budoucna,“ popsal Jan Hamrník, mluvčí Prahy 10.

Desátá městská část se dlouho potýkala s tak malým zájmem veřejnosti o brigádu ve volební komisi, že se oproti minulým volbám rozhodla radnice navýšit odměnu členům oproti zákonem dané částce o tisíc korun.

Pouze stravenky

A jak je to s občerstvením? Členové volební komise na desítce dostanou stravenky. „Vzhledem k velkém počtu okrsků na desítce by centrální zásobování bylo logisticky hodně náročné. Na případném drobném občerstvení se tak dohodnou samotné komise,“ doplnil Hamrník.

Z celkových 798 míst jich hlásí Praha 6 obsazených 740. „Zákonem stanovený minimální počet členů jednotlivých komisí máme sice pokrytý, nicméně v naší městské části vždy stanovujeme početnější komise. V tomto ohledu tak máme obsazenost více než 90 procent a evidujeme další zájemce,“ popsal Pražskému deníku Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6.

Řadový člen na šestce dostane za volby do Zastupitelstva MČ 1800 korun, místopředseda 2100 korun a předseda 2200 korun.

Menší městské části už neberou

Menší městské části – na rozdíl od těch velkých – hlásí plno. To je případ i nejzelenější městské části Praha-Klánovice. „Do komisí již zájemce nepřijímáme, máme obsazeno. A co se týče odměny, zatím počítáme se standardní odměnou 2200 za člena, 2500 za místopředsedu a 2600 korun za předsedu. Je však možné, že dojde ke zvýšení odměny,“ řekl Pražskému deníku Petr Vilgus, tajemník Klánovic.

Tamní radnice poskytuje členům volební komise teplou páteční večeři a sobotní oběd i kávu a vodu v průběhu celých voleb.

Na teplý sobotní oběd se mohou těšit i členové u voleb v MČ Praha-Řeporyje. „V Řeporyjích je tradičně vysoká volební účast a nemáme ani problém se sháněním členů do komisí. Sehnali jsme je rychle, i díky sociálním sítím. Na předsedu čeká 2600 korun, na členy 2200 korun. A samozřejmostí je i občerstvení ve volební komisi,“ uzavřel starosta Pavel Novotný.