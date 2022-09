00:57 - V Praze vyhrála koalice Spolu pro Prahu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Před čtyřmi lety zvítězili v komunálních volbách v hlavním městě občanští demokraté.

00:17 - Krátce po půlnoci je na Praze sečtených přes 93 % hlasů. Na prvním místě je koalice SPOLU pro Prahu (24,62 %), na druhém ANO (19,39 %) a na třetím Piráti (17,75 %).

23:16 - Výsledek v magistrátních volbách není podle Jana Čižinského (Praha sobě) úspěch. Podotkl ale, že sdružení posílilo v městských částech. "Zítra se sejdeme s Petrem Hlaváčkem a Zdeňkem Hřibem, abychom vyjednali společný postup. Nebráníme se rozhovorům s koalicí Spolu, ale jak už jsem opakovaně řekl, byl by pro nás problém účastnit se koaličního projektu s některými představiteli Spolu, například těmi, kteří jsou spojeni s kauzou Dozimetr. Jsme rovněž připraveni přejít do opozice," řekl Čižinský.

22:54 - Štáb koalice SPOLU se začal krátce před jedenáctou večer vylidňovat, v tu chvíli bylo v Praze sečteno osmdesát procent okrsků a spojenectví ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vedlo s 24,6 procenta volby do magistrátního zastupitelstva. Sečíst zbývaly okrsky v největších městských částech. Původně SPOLU cílilo i na 40procentní zisk. "Uvidíme po sečtení všech okrsků, věřím, že ještě náš zisk vzroste," uzavřel kandidát na primátora koalice SPOLU a poslanec Bohuslav Svoboda.

22:47 - Předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil ocenil průběžné výsledky ve třech senátních obvodech, kde se kandidáti topky v průběžném sčítání pohybují kolek 40 procent hlasů. "A místopředseda Senátu Jiří Růžička cílí v obvodu Prahy 6 na získání mandátu hned v prvním kole," ocenil Pospíšil.

22:45 - Ve 22:30 vystoupili zástupci koalice SPOLU na tiskové konferenci. "Zítra zasedneme v koalici a budeme se bavit o budoucím vyjednávání v Praze," uvedl lídr SPOLU Bohuslav Svoboda. Na otázku, jak vidí možnou spolupráci s Piráty, se kterými si v kamapni nic nedarovali, opakoval, že SPOLU chce vyjednávat s každou neextrémistickou stranou, která bude akceptovat z volebního programu to, co je pro ODS, TOP 09 a KDU-ČSL důležité. "V kampani padala slova, to už je za námi, teď prichází na řadu práce," řekl Svoboda.

22:33 - K volebním výsledkům popřál současnému primátorovi Zdeňku Hřibovi a 1. místostarostce Prahy 10 Janě Komrskové (Piráti) na twitteru pirátský poslanec Jakub Michálek. "Podařil se nám lepší výsledek než minule a jsme patrně nejsilnější vládní strana v zastupitelstvu," uvedl.

22:18 - Průběžné výsledky v městských částech naznačují, že se žádná "zemětřesení" na pražských radnicích konat nebudou. Ve velkých obvodech je největším suverénem hnutí Praha 7 sobě s lídrem Janem Čižinským. V Praze 7 získali přes 50 procent hlasů a opět budou mít možnost vládnout bez koalice. Čižinský je tam starostou od roku 2014.

22:17 - Na Praze 6 pravděpodobně postoupila do druhého kola senátních voleb Dana Balcarová. „Do druhého kola se dostanu a určitě zabojuji. Prosím přijďte k druhému kolu voleb,“ uvedla Balcarová.

22:14 - ODS spolu s dalšími stranami koalice Spolu (TOP 09 a KDU-ČSL) bude podle volebního lídra Bohuslava Svobody (ODS) na pražském magistrátu usilovat o koalici na půdorysu vlády, spolupráci s hnutím ANO označil poslanec a exprimátor za nepravděpodobnou. České televizi řekl, že pokud k tomu bude mít Spolu dost hlasů, bude primátorem. "Pokud síla bude, že budeme moct místo ovlivňovat, budu primátorem já," uvedl.

22:04 - Piráti se vyjádřili k průběžným výsledkům sčítání hlasů. „Funkce primátora bude předmětem povolebních jednání,“ uvedl Zdeněk Hřib s tím, že o jeho osobu nejde. „V nejbližších dnech se dostaneme také k jednání se Spolu,“ dodal.

V největších městech není stále dopočítáno. „Pořád se jedná pouze o předběžný výsledek. Oslabení je pro nás impulzem pracovat ještě usilovněji. Stále probíhá dramatické sčítání hlasů na magistrátu, ale uhájili jsme to, co jsme měli před čtyřmi lety,“ uvedl Bartoš a Zdeněk Hřib ho doplnil: „Piráti budou na počet zastupitelů za jednu stranu nejsilnější. Zítra se sejdeme s ostatními, Prahou sobě a STAN, abychom probrali aktuální situaci,“ dodal Hřib.

21:56 - Po sečtení více než dvou třetin okrsků vede v Praze koalice Spolu (18 mandátů) před hnutím ANO (14), Piráty (13), hnutím Praha sobě (11), STAN (5) a SPD-Trikolóra (4).

21:55 - V pražských Lysolajích se zatím stále nepodařilo sečíst volební hlasy. "Nejsem volební komisí nijak informován o průběhu sčítání hlasů, asi je nějaký problém. Nechci nikomu z komise volat, abych je nezdržoval," řekl Deníku zastupitel Miloš Šimon. "Čekám prosím stejně jako vy," řekla současná starostka Lysolají Dana Malečková.

21:22 - Podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy se zatím zdá, že by koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) mohla v krajských městech posílit. "Zatím v Praze a Brně vedeme. Nechci to zakřiknout. Zdá se, že proti volbám před čtyřmi roky právě v krajských městech posílíme. Teď to vypadá na lepší výsledek v Budějovicích, Brně, Praze. Počkáme s pokorou, až bude vše sečteno," řekl Fiala.

21:13 - Ve STAN začaly s blížící se jistotou vstupu do pražského zastupitelstva kolem půl deváté mírné oslavy.

20:46 - "STAN šel do voleb v nejtěžší situaci své historie. V této situaci je náš výsledek úspěch," uvedl na tiskové konferenci předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. "Výsledek senátních voleb ale za úspěch označit nejde. V nich jsme získali méně, než jsem doufal. Musíme se z toho poučit a uzavírat volební koalice, jako uzavřelo SPOLU a uspělo," uvedl Rakušan. Za úspěch označil podobně jako Petr Hlaváček výsledek v Praze, kde se STAN zřejmě poprvé dostane samostatně do zastupitelstva. Zatím po sečtení třetiny voličských hlasů má kolem 7 % a spolehlivě tak překračuje pětiprocentní hranici.

20:35 - V senátních volbách do druhého kola z osmi senátorských kandidátů strany zřejmě postoupí Dana Balcarová v Praze 6. Podle Bartoše se budou Piráti snažit jí vyjednat podporu u dalších stran.

20:34 - Pražský primátor Zdeněk Hřib by v případě vítězství své Pirátské strany v obecních volbách v hlavním městě při vyjednávání nejprve oslovil strany stávající koalice na magistrátu, tedy Prahu Sobě a STAN. O případné koalici v Praze bude vyjednávat tříčlenný tým a následně jej bude schvalovat krajské fórum Pirátské strany, uvedl na podvečerní tiskové konferenci.

"Piráti by mohli mít na magistrátu nejsilnější klub složený z členů jedné strany. Aspirujeme také na titul nejefektivnější kampaně v porovnání počtu hlasů a vynaložených peněz," podotkl.

Hřib zopakoval, že Piráti nebudou o koaliční spolupráci vyjednávat s extremistickými stranami, za které označil SPD a KSČM. S ostatními bude jednat podle programové shody. Vyloučil také spolupráci s trestně stíhanými osobami. Ty figurují i na kandidátce uskupení Spolu, s jehož kandidátem na primátora Bohuslavem Svobodou (ODS) se Hřib několikrát střetl.

20:19 - Po sečtení třetiny okrsků v Praze mají Spolu 24,5 procenta, ANO 20, Piráti 18, Praha sobě 14, Starostové 7,2 a SPD 5,4. Volební účast je 41 procent.

20:13 - Lídr pražské kandidátky hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher je přesvědčen, že Praha potřebuje především pragmatické řešení mnoha problémů, jež ji trápí. To chce nabídnout také po letošních volbách, ať už v radě, nebo v opozici. Řekl to v rozhovoru pro Deník.

19:58 - Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš je zatím spokojený s výsledky senátních voleb. Voliči vyslyšeli apely, že by volby mohly být referendem o vládě, řekl novinářům při příchodu do volebního štábu na pražském Chodově. Očekával vyšší účast voličů.

"Vypadá to nadějně. Myslím, že hlavně co se týče senátních voleb, tak to je velice dobrá zpráva. Vypadá to, že voliči nás vyslyšeli, že by to mohlo být takové referendum o vládě," uvedl Babiš. Po sečtení dvou třetin senátních okrsků má ANO šanci na 18 senátorů, vládní strany přes propad STAN až na 22. SPD z postupových míst vypadla.

19:42 - V Praze je sečtená první pětina okrsků. Zatím vede koalice SPOLU s 24,9 procenta. Na druhém místě je ANO s 19,8 procenta, Piráti mají 18,1 procenta.

19:21 - Podle aktuálního trendu Piráti věří, že překonají výsledek v minulých komunálních volbách v roce 2018. Podle posledních výsledků by strana mohla mít nejsilnější klub na magistrátu. „Aspirujeme na pomyslný titul nejefektivnější kampaně z hlediska počtu vložených finančních prostředků na jeden hlas,“ uvedl současný primátor hlavního města Zdeněk Hřib.

19:18 - Pro Prahu by byla dobrá koalice všech bez ANO, řekl během volebního večera lídr kandidátky STAN v Praze pro Pražský deník architekt Petr Hlaváček. „Není to ale naše nejvíce upřednostňovaná možnost, ale jedna z možností to nepochybně je,“ uvádí. Dodává, že naopak tragédií by byla jakákoli pražská vládnoucí koalice, v níž by bylo hnutí ANO.

19:03 - "Věřím ve vítezství koalice SPOLU v Praze, ale metropole patří mezi ta města, kde je ke konečnému výsledku ještě hodně daleko, takže počkejme, jak rozhodnou voliči," řekl ve štábu koalice premiér a předseda ODS Petr Fiala.

19:02 - Zdeněk Hřib uvedl, že by nerad předbíhal událostem a raději počkal na to, jak sčítání dopadne. „Jednání se rozběhnou velmi brzy. Nejdříve budu kontaktovat telefonátem současné koaliční partnery. Považuji to za slušnost,“ uvedl Zdeněk Hřib. Zároveň nevyloučil spolupráci s Bohuslavem Svobodou.

„Výtky v kampani nebyly osobní. Kritizoval jsem házení lístku pro trestně stíhané osoby, ale s panem Svobodou jsme se potkali i v roce 2018 a i tentokrát očekávám, pokud to čas dovolí, že se setkám se všemi subjekty v pořadí, v jakém ve volbách uspějí,“ dodal Hřib. Piráti také uvedli, že vyjednávací tým bude tříčlenný a na rozhodování se budou podílet všichni Piráti v Praze.

18:53 - Místopředseda ODS a šéf pražských zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček věří, že pokud koalice Spolu vyhraje volby, bude mít pražského primátora. Setkat se chce se všemi stranami. Řekl to v rozhovoru pro Pražský deník.

18:47 - V senátním obvodu na Praze 6 atakuje aktuální senátor Jiří Růžička 50procentní zisk. Sečteno je 13 stovek hlasů.

18:29 - Patrik Nacher (ANO), jeden z kandidátů na pražského primátora, dorazil do volebního štábu hnutí. Novinářům sdělil, že hranice úspěšnosti u letošních komunálních voleb je pro něj dvacet procent.

18:06 - "Jsem velký optimista a samozřejmě už přemýšlím i nad tím, s kým bychom mohli jednat po volbách. Zvažuju v duchu různé varianty," řekl Pražskému deníku Bohuslav Svoboda, když opouštěl štáb Spolu v centru Prahy.

17:59 - "Dali jsme Petru Hlaváčkovi, který statečně zůstal lídrem naší pražské kandidátky, možnost, aby si vybudoval znovu kandidátku podle svých představ. Na ní dnes není nikdo, kdo by byl jakýmkoli způsobem spojován s čímkoli nekalým," řekl Deníku předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Svou odpovědí narážel na nedávnou kauzu kolem podezřelých zakázek kolem pražského dopravního podniku. Ta získala krycí název Dozimetr.

17:46 - "Praha sobě bude chtít obsadit místa radních včetně toho primátorského. Přenechání postu primátora Pirátům před čtyřmi lety ale nelitujeme," řekl Deníku dlouholetý starosta Prahy 7 a jeden ze tří lídrů končící magistrátní koalice Jan Čižinský (Praha sobě).

17:16 - Sečtení prvních dvou okrsků v Praze ukazuje nejlepší výsledky pro SPOLU (24,2 %) a Piráty (22,5 %). Praha sobě pak má 15 % a hnutí ANO 11 %.

17:10 - Do štábu SPOLU přišel lídr pražské kandidátky Bohuslav Svoboda. "Vidím to velmi optimisticky," řekl novinářům. Na otázku, kdo bude primátor, když SPOLU vyhraje, když minule i přes vítězství ODS strana primátorské místo nezískala, odpověděl hodně rázně: "Primátorem budu rozhodně já."

16:58 - Podle předsedy vládního hnutí STAN Víta Rakušana bude hnutí považovat za úspěch, pokud dostane v Praze víc než 5 % hlasů a vytvoří poprvé svůj samostatný zastupitelský klub.

16:57 - Rozruch vzbudil bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prošel Truhlářskou ulicí kolem sídla štábu koalice SPOLU a novinářům jen řekl, že jde tudy náhodou. Štáb minul a zastavil se až v nedalekém baru, kde podle informací Pražského deníku sledují sčítání voleb kandidáti SPOLU a vedení pražské ODS před tím, než se vydají do štábu mezi novináře.

16:54 - Patrik Nacher (ANO), jeden z kandidátů na pražského primátora, poděkoval na twitteru všem voličům. "Všem, kteří šli k volbám děkuji, ať už volili kohokoliv a obzvláště děkuji těm, kteří nám dali důvěru," napsal.

16:50 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš by rád získal stejný výsledek jako v roce 2018, tedy 17 %. Volby podle něj ovlivní kauza Dozimetr. Bartoš sdělil, že podle průzkumu spokojenosti bylo třicet procent spokojených občanů. Předseda doufá, že se to projeví ve volbách.

16:45 - Volební štáb Praha sobě v kavárně NoD navštívil lidovecký poslanec Hayato Okamura. Všechny hlavní osobnosti hnutí jsou na místě.

Volební štáb Praha sobě

16:30 - Senátní obvod číslo 19 (Praha 11) po sečtení úvodního procenta hlasů jednoznačně ovládají exprimátor Tomáš Hudeček a Hana Marvanová. Současný senátor Ladislav Kos i expremiér Vladimír Špidla jsou zatím hluboko v poli poražených.

16:28 - Do volebního štábu STAN a Spolu dorazili Tomáš Czernin, místopředseda TOP 09 a zastupitel Dymokur na Nymbursku, a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

16:27 - V prvním sečteném okrsku (ze 108) v Praze 8 vítězí recesistický subjekt Libeňský mourek s 27,5 procenty.

16:23 - Volby do magistrátního zastupitelstva mají první sečtený okrsek. Vyhrála v něm koalice Spolu s necelými 25 procent, následují Piráti (19 procent), Praha sobě (17,5), ANO (14,5), STAN a Motoristé sobě (shodně po 7,3).

16:20 - Do volebního štábu STAN dorazil předseda hnutí Vít Rakušan.

16:19 - Do pražského pirátského volebního štábu dorazili ministr zahraničí Jan Lipavský, předseda strany Ivan Bartoš a místopředseda strany Mikuláš Ferjenčík.

16:06 - V Praze je sečtena první městská část - Praha-Benice. Všech 307 hlasů tam získalo jediné kandidující uskupení Benice-místo pro spokojený život. Volební účast tam dosáhla 60 procent.

16:04 - Ve štábu koalice SPOLU v sídle ODS v Truhlářské ulici byl ještě v 16 hodin klid. Z politiků zde byli senátorka Miroslava Němcová (ODS) nebo poslanec Marek Benda (ODS). V šestnáct hodin dorazil i předseda KDU-ČSL Marina Jurečka. Chvilku se mezi novináři a v kuloárech zdržel i ministr dopravy a někdejší středočeský náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS).

Příchod lídra koalice v Praze Bohuslava Svobody a dalších předních kandidátů se očekává až v podvečer.

Volební štáb SPOLU

15:50 - Ve štábu vládního hnutí STAN je zatím klid. Lahví tu mají na slavení připraveno dost, je ale, především u voleb v Praze, otázka, zda po magistrátních skandálech STAN minulých měsíců bude především, co se týká Prahy co slavit. Skandály oslabený STAN jde totiž do voleb téměř samostatně, pokud nepočítáme malou Liberálně ekologickou strany, kde je v první desítce kandidátů starostka městské části Praha-Klánovice Zorka Starčevičová.

V prvních dvou patrech štábu STAN v domě U Glaubiců na Malostranském náměstí, ostatně oni plakát s kandidátkou STAN do magistrátu není. Je to jen seznam lídrů velkých měst a mezi nimi i jednička STAN architekt Petr Hlaváček. Výrazně větší prostor, než Hlaváček, dostali opticky senátorští kandidáti STAN. Na Praze 6 má STAN svého klíčového senátního kandidáta místopředsedu Senátu a jednoho u nejviditelnějších senátorů Jiřího Růžičku.

Zatímco v Senátu STAN pozice zřejmě zcela neztratí, nad magistrátem visí otazník. A to podle některých pozorovatelů i pro překonání pětiprocentní hranice pro vstup do pražského zastupitelstva.

Volební štáb STAN krátce po sobotní 15. hodině

14:41 - "Byli bychom velmi rádi, kdybychom mohli ukončit chaos a nekompetentnost současné rady a podílet se na správě hlavního města, ale musíme si počkat na rozhodnutí voličů," řekl Deníku krátce po uzavření volebních místností šéf pražské organizace ANO Ondřej Prokop.

14:39 - Ve volebním štábu Pirátů panuje dobrá a nadějná nálada. Současný primátor Zdeněk Hřib uvedl, že odmítá utvořit koalici s extrémisty z KSČM a SPD.

Sčítání hlasů ještě probíhá, ale Zdeněk Hřib to vidí pozitivně. „Děkuji všem, kdo dorazili k volbám. Vždy záleží na tom, kolik peněz se nalije do volební kampaně, za námi nestojí žádní kmotři a nevlastníme žádné noviny,“ řekl ve volebním štábu Pirátů na lodi Bam Bu Dah v Libni Zdeněk Hřib. Současný primátor také zmínil, že nezisková organizace Transparency International vyhlásila předvolební kampaň Pirátů za nejtransparentnější.

Podle něj jsou Piráti připraveni hájit zájmy voličů i jako konstruktivní opozice. V případě vítězství nevyloučil vyjednávání také s koalicí SPOLU, která je v současnosti považovaná za favorita voleb. Odmítá ale jednání s extrémisty a jednání s hnutím ANO strana nepovažuje za preferovanou variantu. Piráti se prý postaví k výsledku voleb čelem, ať už dopadnou jakkoliv.

Štáb Pirátů

