Zastupitelstvo hlavního města má nové složení, jeho členové dnes složili slib

Scénářů pro nejbližší budoucnost je podle jeho vyjádření více. „Stále věříme, že Piráti dostanou rozum a vznikne koalice na vládním půdorysu. Pokud ne, můžeme se pokusit jednat s Prahou sobě, která nicméně dává najevo nelibost vůči ODS ještě více než Piráti. V pořadí další variant může být nějaká forma menšinové vlády s časově a možná i tematicky omezenou podporou,“ pokračoval Portlík, který zdůraznil, že taková nebo obdobná konstrukce by nebyla žádnou opoziční smlouvou a byla by transparentně komunikovaná, aby „nedocházelo k žádným spekulacím“.

Radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha sobě) naproti tomu upozornila, že její politický klub uzavřel s Piráty povolební pakt zvaný Aliance stability a ve vyjednávání o možné koalici tak postupují oba subjekty výhradně společně. „Připadá mi zvláštní, že SPOLU odmítá tuto realitu akceptovat, přestože rozumím její snaze vytvořit koalici na vládním půdorysu. My bychom rádi v radě pokračovali a to prioritně v rezortu financí a dopravy. Pokud to dopadne jinak, já osobně to beru ‚sportovně‘.A co se týče našeho údajného nepřátelského naladění vůči ODS tak si myslím, že i oni mají v tomto ohledu na čem pracovat,“ kontrovala.

Spolu na prvním jednání zastupitelů Prahy navrhne přerušení do 24. listopadu

Na úvodním setkání zastupitelů sice opakovaně zaznělo, že není jasné, kdo jea bude opozice a kdo koalice, průběh schůze včetně řazení programových bodů nicméně neproběhl v režii dosluhující koaliční sestavy, ale klubu SPOLU, jehož návrhy podpořila valná většina hlasů z táborů ANO a STAN.

Jedním z mála výstupů schůze je zvolení členů a předsedů tří výborů. Kontrolní povede minimálně do pokračování jednání Ondřej Prokop (ANO), finanční Zdeněk Kovařík (ODS) a školský Dan Mazur (Piráti).