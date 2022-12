Plán již odsoudil i lídr Prahy Sobě Jan Čižinský, naopak předseda klubu ANO Patrik Nacher uvedl, že hnutí je ochotno menšinovou radu podpořit do konce února.

Zástupci Spolu po úterní schůzce s vyjednávacími týmy Pirátů a STAN uvedli, že jednání kvůli přístupu Pirátů nikam nevedou a nyní budou usilovat o podporu stran zastupitelstva s výjimkou SPD pro menšinovou radu. Hlavní spor je ohledně rozdělení míst v jedenáctičlenné radě, Spolu chce kromě postu primátora i většinu šesti hlasů, což podle Pirátů neodpovídá volebnímu výsledku Spolu, který byl necelých 25 procent hlasů.

Komrsková uvedla, že Piráti menšinovou radu v žádném případě nepodpoří. "Vyjednávací tým Pirátů k tomu zaujímá zcela jednotné stanovisko. Spolu, respektive ODS, TOP 09, KDU-ČSL, mají do prosincového zastupitelstva možnost přehodnotit svou nabídku, kterou dalo Pirátům a hnutí STAN, od 22. října nedoznala změny, a neskákat hnutí ANO do otevřené náruče," uvedla.

Podle nabídky Spolu měli Piráti obsadit posty radních pro dopravu, majetek, životní prostředí a školství. Již v úterý nicméně dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) kritizoval fakt, že zároveň má podle představ Spolu vzniknout zvláštní radní obsazený ODS, který by měl od určité velikosti na starosti všechny investice napříč gescemi. To by podle Hřiba znemožnilo radním fakticky řídit svoje gesce a přidáním další úrovně rozhodování dále zpomalilo rozvoj města.

Postup Spolu již v úterý odmítl lídr Prahy Sobě Čižinský, s jehož uskupením Piráti asi měsíc po volbách vytvořili stále platnou Alianci stability a jednání tak vedou společně. Zástupci STAN uvedli, že z diskuse úterního celostátního výboru hnutí vyplynulo odmítnutí koalice, která by se jakkoliv opírala o hlasy ANO. Zásadní však bude stanovisko zastupitelského klubu a pražského krajského výboru, který by se měl sejít příští týden.

Hnutí ANO naopak podporu menšinové rady nabídlo Spolu již v minulosti. Nacher nyní řekl, že nabídka stále platí, ale šlo by o časově omezenou podporu. V případě dohody by podle něj ANO dalo koalici Spolu čas do konce února, aby sestavila většinovou radu.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, když získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 a třetí Piráti se 13 zastupiteli. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.

Menšinová rada v metropoli naposledy vládla v letech 2013 a 2014, tehdy ji sestavila TOP 09 s podporou ČSSD a primátorem byl Tomáš Hudeček. Vznikla poté, co se rozpadla koalice TOP 09 a ODS a zastupitelé odvolali primátora Bohuslava Svobodu (ODS), který se o primátorské křeslo uchází jako volební lídr Spolu i nyní.