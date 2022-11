Piráti v Praze 1 zůstanou i přes rozhodnutí členů strany v radniční koalici

ČTK

Tři ze čtyř pirátských zastupitelů v Praze 1 budou i nadále na radnici městské části vládnout s ODS, Piráty, TOP 09, ANO a Rezidenty 1 i přes to, že členstvo strany hlasováním zrušilo předchozí souhlas místní organizace se vstupem do koalice. Zastupitelský klub pirátů v zastupitelstvu Prahy 1 v úterý konstatoval, že rozhodnutí celostátního fóra neznamená automatické zrušení koaliční smlouvy. ČTK to sdělil předseda klubu a první místostarosta Prahy 1 David Bodeček.

David Bodeček, Piráti | Foto: Deník/Jan Prokeš