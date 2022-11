"Přijměte prosím naši nabídku k okamžitému jednání o utvoření dlouhodobě stabilní koalice demokratických stran na pražském magistrátu pro celé volební období. Jsme připraveni s vámi okamžitě a bez odkladu jednat o proporčně vyváženém a vůli voličů odpovídajícím zastoupení v radě hlavního města a dalších orgánech," píše se ve výzvě.

Koalice Spolu přeruší povolební vyjednávání s hnutím Praha Sobě

Spolu má s hnutím STAN, se kterým vyjednává o programových shodách, v 65členném zastupitelstvu 24 mandátů, což je stejně jako Aliance stability, tedy Piráti a Praha Sobě. Posledně dvě zmíněné strany v nabídce respektují nárok Spolu na obsazení postu primátora včetně jeho práva veta. "Primátor má ze zákona právo veta, takže není prakticky možné, aby radou prošlo rozhodnutí, se kterým nesouhlasí," píše se v nabídce.

Spolu prosazuje od začátku povolebních vyjednávání ustavení koalice na půdorysu té vládní, tedy s Piráty a STAN. Účast Prahy Sobě v koalici zástupci Spolu odmítají, přestože s ní několikrát jednali, a to včetně tzv. programových týmů. Zároveň zástupci Spolu uvedli, že pro Piráty zůstávají dveře do koalice otevřeny, pokud by se rozhodli z aliance vystoupit.

Nabídku aliance Spolu nepřijalo. "Z výzvy, kterou jsme obdrželi od Pirátské strany, vyplývá, že Pirátská strana nechce uzavřít koalici na vládním půdorysu, tedy ze stran Spolu, Piráti a STAN, a dávají tak přednost spolupráci s Prahou Sobě. Koalice Spolu bude nadále pokračovat v jednání s kolegy ze STAN a připravovat návrh koaliční smlouvy," uvedla mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová.

V čele většiny pražských radnic jsou občanští demokraté

Na jednání se ve čtvrtek sešly takzvané programové týmy Spolu a STAN. Podle zástupců obou stran v současné době nejsou témata, na kterých by se vzájemně neshodli. Přesto se však podle nich zatím nejedná o vytvoření koaličního bloku. Vyjednávání se STAN podle místostarosty Prahy 4 Zdeňka Kováříka (ODS) dospělo do programové shody a kromě drobností, které je třeba doladit, neexistují oblasti, kde by se strany výrazněji rozcházely. Zopakoval rovněž, že dveře Pirátům do koalice jsou stále otevřeny.

Koalice Spolu po letošních komunálních volbách v Praze získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je hnutí SPD se třemi mandáty.