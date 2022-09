Ve sněmovně jste vnímán jako politik, který se soustředí na věcné otázky víc, než na ideologii. Neuškodilo vám to v současné vyhrocené atmosféře? Ne, protože mojí snahou bylo, je a bude zvyšovat koaliční potenciál ANO, které se v některých oblastech dostávalo do izolace. Ukáže se, zda v tom budu úspěšný, ale na svém pojetí politiky nic měnit nebudu. Jsem třeba rád, že souběžně s volbami běží Milostivé léto, které pomáhá lidem s exekucemi a na němž jsem se podílel. Na svém postoji tedy nic měnit nebudu, možná budu trochu razantnější, ale vždy budu prosazovat věcnou politiku.

ANO nemůže politicky ovlivňovat Prahu, říká Petr Hlaváček ze STAN

Vypadá to, že v Praze zvítězí trojkoalice Spolu, která se asi spojí s Piráty. Pokud ANO zůstane v opozici, budete se i z opozice podílet na dobrých řešeních pro Prahu?

Dělal jsem to poslední čtyři roky, což uznal primátor Hřib i jeho náměstek Hlaváček. Ocenili mě v přímém přenosu, což jsem vnímal jako gentlemanské gesto. Vždy jsem ve sněmovně hájil pražská témata a nikdy jsem se neřídil heslem čím hůře, tím lépe pro nás. Podporoval jsem všechny věci od směnárenského zákona až po řešení krátkodobého ubytování. A jsou tam další předlohy, které je třeba protáhnout zákonodárným procesem. Pokud skončím v opozici, budu dál aktivním pražským poslancem, budu prosazovat vše, co by Praze pomohlo.

Andrej Babiš říkal, že i tyto volby budou referendem o vládě. Byly?

Nevím, v Praze jsem to vnímal trochu jinak, a to ve vztahu k největšímu korupčnímu skandálu Dozimetr, kdy jeden náměstek z magistrátní koalice podával trestní oznámení na druhého, který nakonec skončil ve vazbě. Přitom všem Pražanům a daňovým poplatníkům namlouvali, že za to mohou všichni ostatní, jenom ne oni, koaličníci. Pro mě bude výsledek referendem o tom, jak se jim tuto pohádku podařilo odvyprávět. Ale pochopitelně komunálními volbami též prostupuje celostátní téma, a to jsou ceny energie. Proto lze mluvit o jistém druhu referenda v tom smyslu, zda je vláda schopná vyvést zemi z krize.

Pokud ANO skončí za nezávislými kandidáty druhé a postoupí jeho dvacet kandidátů do druhého kola, budete to brát jako silný vzkaz pětikoalici?

Vždycky platí, že volby druhého řádu jsou jakýmsi zrcadlem pro vládu, ale nepřeceňuji to. Jsem v tomto ohledu běžec na delší tratě. Chci věřit, že vláda to bude vnímat jako určitou zpětnou vazbu a možná trochu změní komunikaci s námi jako s opozicí, nebude každý náš návrh předem házet ze stolu a všechny protesty označovat jako hlas prorusky uvažujících lidí. Měla by si vzpomenout na dobu, kdy byla v opozici a neztrácet schopnost tolerance.