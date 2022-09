Nejméně hlasů dostala kandidátka DOST, Svobodu přeskočili čtyři politici

Ve vedení radnice by měla zůstat také někdejší starostka a nynější ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Loni v prosinci se po nástupu na ministerstvo stala neuvolněnou radní pro školství, to znamená, že za funkci ve vedení radnice nebere peníze. Černochová byla starostkou v letech 2006 až 2010 a po krátké přestávce se do funkce vrátila v roce 2012. Od roku 2010 je rovněž poslankyní.

Vítězná koalice Společně - ODS a TOP 09 získala 14 mandátů. Druhá Praha 2 Sobě získala sedm křesel a třetí Piráti budou mít sedm zastupitelů. Čtvrté ANO má čtyři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě Hnutí SPD pro Prahu 2. STAN po přepočtení hlasů získal jeden mandát. Voleb se zúčastnilo 41,79 procenta voličů.

„Koalice v Praze 2 bude pokračovat na dosavadním půdorysu. Spolupráce s hnutím ANO zde není nic nového. Šli jsme do toho, protože tato spolupráce se ukázala jako stabilní a férová. Navzájem se na sebe můžeme spolehnout, což bych úplně neočekávala u stran, které míří do opozice. Bohužel,“ komentovala pro Pražský deník dohodu starostka Alexandra Udženija (Spolu, ODS), podle které zůstává stejné politické složení rady, a nejspíš i to personální, včetně její pozice v čele radnice. „Ve hře je jedna výměna v táboře ANO, a to z rodinných důvodů,“ dodala.