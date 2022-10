Dosluhující koalice podle něj význam opozice podcenila a nová rada pod jeho vedením by jí prý dala mnohem větší prostor v kontrolních orgánech městských firem. Svoboda si také navzdory slovům o preferování „vládního půdorysu“ opět „rýpl“ do současného primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

„On se stále chová jako vítěz voleb, ale to je jeho iluze. Vylučuji pokračování současné koalice, v níž by bylo Spolu pouhým přílepkem. Pokud jde o další možnosti koalic, včetně účasti hnutí Praha sobě, vše bude záviset na vývoji jednání a postojích jednotlivých stran, které mohou měnit své požadavky, přicházet s ústupky apod.,“ dodal Svoboda s tím, že jasnou představu by jeho pravicové uskupení, které volby vyhrálo, mělo mít do prvního zasedání zastupitelstva v tomto období. To se očekává v první polovině listopadu.

Povolební vyjednávání: Nebráníme se tomu, aby Svoboda byl primátorem, řekl Hřib

„My postoj Spolu respektujeme, nicméně jako druhá strana voleb nechceme povolební rozhovory jen sledovat zpovzdálí. Podoba koalice se teď vyjasnila v Brně a nepochybuji o tom, že Praha bude následovat,“ poznamenal po jednání se Svobodou a spol. pražský volební lídr ANO Patrik Nacher. Obě strany se shodly na potřebě auditů ve městských společnostech, kterých se mohla dotknout kauza Dozimetr. Současně opět vyzvaly primátora Hřiba, aby jím vedená rada už nečinila žádná zásadní rozhodnutí. „Jde třeba o aktuální podpis smlouvy s architekty k Vltavské filharmonii nebo o výběrová řízení na pozice v městských firmách. Mají to připravit, ale ne schvalovat,“ vyčetl Nacher dosluhující pražské „vládě“ Pirátů, hnutí Praha sobě, TOP 09, STAN a lidovců.

Začátkem příštího týdne má Spolu naplánované schůzky s Prahou sobě i Piráty. Ti budou jednat už zítra (v pátek) se zastupiteli ANO.

Volební speciál Pražského deníku najdete ZDE.