Povolební jednání Spolu a Prahy sobě: Strany se neshodují v dopravě či výstavbě

Výhrady na pirátskou adresu připojil i europoslanec a předseda krajské buňky TOP 09 Jiří Pospíšil. „Pokud má koalice fungovat, musíme si věřit a respektovat se. Pokud se Piráti chtějí podílet na pražské vládě a pokračovat v projektech, které započali, měli by akceptovat rozhodnutí voličů, kteří si své zástupce do hlavního města jasně zvolili, a ne stále vytvářet bariéry,“ prohlásil Pospíšil.

Dvojka z volební kandidátky Pirátské strany Jana Komrsková naproti tomu považuje dialog se Spolu o případné koalici za poměrně standardní. „Samozřejmě to trvá celkem dlouho, ale kvůli soudní stížnosti na volby se nejspíš posune svolání nového zastupitelstva a tudíž dostaneme nějaký čas navíc. Dosavadní vyjednávání se samozřejmě programových věcí týkalo hodně. A současně to není tak, že by si druhá strana nekladla žádné podmínky. Poprvé od nich třeba jasně zaznělo, že nechtějí být v jakékoliv koalici s Prahou sobě,“ upozornila Komrsková.

Místostarostka Prahy 10 rozporuje výroky politiků Spolu, podle kterých Piráti nerespektují výsledky voleb, když zpochybňují automatické obsazení postu primátora vítězným blokem. „My výsledky respektujeme. A shodneme se v tom, že nejprve je třeba řešit program, pak obsazení míst v radě a až nakonec personálie. Pokud jde o zásadu odmítající kumulaci funkcí, tak tu vztahujeme v první řadě sami na sebe. A zároveň v tom rozlišujeme. Když to vztáhnu na příklad pana Svobody, určitě není problém, kdyby byl např. současně primátorem a lékařem. Pokud by ale měl být zároveň ještě poslancem, to už je podle nás potíž. A to především z časových důvodů,“ pokračovala Komrsková, podle které o této otázce obě strany spolu mluví a vyjednávání o tom bude pokračovat.

Podle našich zdrojů by také dosavadní primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nemusel odmítnout místo v nové radě, i kdyby ji řídil někdo jiný.

Konečně nepřítomnost trestně stíhaných osob v příští pražské vládě označují Piráti ani ne tak za rezolutní podmínku jako spíše za „principiální požadavek“. Koalice Spolu dosud odmítala neúčast obžalovaného Jana Wolfa, který byl nejvýše postaveným lidovcem na kandidátce, v exekutivě hlavního města. Sám Wolf ale v čerstvém rozhovoru pro Respekt naznačil možnost ústupku. „Když se ukáže, že nám připadne odbornost, která mně nepřísluší, tak do rady nepůjdu. Pokud mí koaliční partneři budou stát za tím, že Jan Wolf do rady patří, tak do ní půjdu,“ prohlásil zkušený politik, který čelí žalobě kvůli machinacím s magistrátními dotacemi na sport z doby, kdy je schvaloval jako člen příslušné komise.

„V tuto chvíli je podezření vznesené vůči mně postavené na vodě. Beru to i tak, že Piráti to mají dost nastaveno proti mně, politicky jsme si nikdy nebyli blízcí,“ poznamenal dále Wolf.

Jiné koaliční sestava než ta tvořená Spolu, Piráty a hnutím STAN v tuto chvíli není takzvaně na stole. Wolf sice nevyloučil možnost, že v případě krachu jednání s Piráty by mohly začít „námluvy“ s Prahou sobě či hnutím ANO, momentálně jsou to ale jen teoretické možnosti.

„My postupně oslovujeme všechny subjekty, které se dostaly do nového zastupitelstva, abychom s nimi mluvili o programových shodách, nikoliv o nějakých koalicích. Blíží se konec roku, kdy se mimochodem připravují rozpočty ve všech městských částech. A blíží se zima, která bude pro Pražany náročná. I proto potřebuje Praha vedení,“ řekl Pražskému deníku lídr ANO v metropoli Patrik Nacher.