Jednání jsou stále bez výsledku. V čem je problém? Případnou dohodu bohužel blokuje povýšenectví primátora Hřiba, který si stále neuvědomil, že to není on a jeho strana, kdo vyhrál volby. S tím se pojí nerespektování základních demokratických principů, mezi které například patří právo vítěze voleb obsadit místo primátora a nekádrování našich kandidátů, kteří všichni získali více voličských hlasů než dosluhující primátor Hřib. Do té doby se možnost sestavit stabilní a pevnou koalici s Pirátskou stranou jeví jako komplikovaná.

Když domluva s Piráty vázne, uvažujete o domluvě s ANO?

Přestože jsou některá jednání obtížná, stále platí naše preference sestavit koalici v Praze na vládním půdorysu, tedy s hnutím STAN a Pirátskou stranou. S hnutím ANO se v tuto chvíli bavíme o novém slušnějším nastavení vztahu opozice a koalice v příštím magistrátu.

Zástupci Spolu a Praha Sobě se domluvili na vzniku programových týmů

V čem se s ANO názorově potkáváte?

S jejich zástupci se logicky shodneme v kritickém pohledu na současné fungovaní magistrátu. Řešili jsme spolu tedy i kontroverzní projekty, které si zaslouží vyhodnocení a nápravu. A shodli jsme se i na prosazení hloubkových auditů v městských společnostech, Dopravním podniku hlavního města Prahy a v IT zakázkách HMP, které spolu s nastavením protikorupčních systémů považujeme po kauze Dozimetr za naprosto zásadní.

Proč SPOLU trvá na Wolfově účasti v radě? A proč se SPOLU tak příčí pirátský požadavek, aby nezasedli trestně stíhaní lidé? Podle všeho je to objektivně legitimní. Pokud bude pan Wolf třeba za rok soudně "očištěn", může do rady vstoupit…?

My jsme řešili 8 let trestní stíhání Slávka Svobody za hlasování. Protože jsme přesvědčeni, že Jan Wolf nic špatného neudělal, tak trváme na presumpci neviny. Ta otázka ale tak přece vůbec nestojí. To je jen pirátská zkratka, která zní dobře pro média.

Skutečnost je ale taková, že strana, která ve volbách skončila třetí na pásce, se snaží zcela bez respektu vnutit svá pravidla straně, která volby vyhrála. A pokud se strany budoucí koalice nebudou vzájemně respektovat jako rovnocenní partneři, nikdy nemůžete vytvořit stabilní vládu.

My respektujeme právo Pirátů, aby si do případných pozic v městské radě nominovali toho, koho považují za nejlepšího, a jsme připraveni takového člověka respektovat a podpořit ho. To samé očekáváme od našeho případného koaličního partnera. Jsme to my, kdo nese odpovědnost před voliči SPOLU za volbu lidí do městské rady. Nejsou to Piráti ani jejich voliči.

Piráti trvají na své podmínce. Nechtějí do zastupitelstva s trestně stíhanými

Bohuslav Svoboda tvrdil před volbami, že šance na vytvoření koalice s ANO je téměř nulová. Proč obrátil?

Nemám pocit, že by pan Svoboda nějak obrátil. My stále vidíme jako nejlepší řešení z hlediska fungování města a státu uspořádat magistrátní koalici na vládním půdorysu – tedy bez hnutí ANO. A to jsme říkali všichni před volbami a říkáme to i nyní po volbách.

Je pan Svoboda skutečně ten správný adept na primátora, když na zastupitelstvech nepůsobil posledních pět let jako lídr ODS, zvlášť minimálně se veřejně projevoval, mluvil. V mladších generacích vzbuzuje navíc vážné pochybnosti o tom, že dokáže přemýšlet "moderně". Jako příklad uvedu výrok o tom, že emise z automobilů nejsou problém pro lidské zdraví, to je nejen nemoderní, ale i nepravdivé…

Bohuslav Svoboda je náš kandidát na primátora. Stojí za ním nejen celý zastupitelský klub SPOLU, ale také všichni voliči, kteří svým hlasem, který odevzdali naší koalici, dali hlas i našemu lídrovi. Navíc, jsem přesvědčen, že je docent Svoboda připraven dát městu sto procent svého nasazení a že jako primátor bude spojovat, ne rozdělovat a arogantně přehlížet potřeby městských částí a jejich obyvatel, jako to doposud dělal dosluhující primátor Hřib.

Jak sám vnímáte svou roli v koaličních námluvách? Jste sice šéfem pražské ODS, ale třeba váš předchůdce pan Portlík nebo Alexandra Udženija mají pravděpodobně větší vhled do magistrátní politiky, a to především díky mnohaletým zkušenostem…?

Tím, že jsem i poslanec, svou roli vidím především v propojení a jisté synergii mezi vedením hlavního města a celorepublikovým vedením. V mnoha projektech totiž Praha potřebuje podporu od vlády a je nutné ji vyjednat. To se doposud současnému vedení magistrátu nepodařilo a já pevně věřím, že podaří-li se nám sestavit ideální koalici tvořenou zástupci SPOLU, budeme v tomto směru úspěšnější.