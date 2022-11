Fakticky se oba hlavní bloky nechávají vzájemně „vycukat“ a čekají na to, kdo ustoupí jako první. Zároveň ale vzhledem k veřejnosti z pochopitelných důvodů prezentují ochotu k dohodě. Aliance pro stabilitu čerstvě nabídla svým protějškům „kompromisní řešení“ v podobě pěti míst v příští městské radě pro Spolu, včetně pozice primátora, pěti pro dvě strany Aliance a jednoho pro hnutí STAN. Takové rozložení sil by podle zástupců Aliance proporčně korespondovalo s výsledkem voleb a plně respektovalo všechny potenciální koaliční partnery.

Piráti řeší stranické neshody v Praze 1, dohodnutá koalice je v ohrožení

„Věříme, že tato situace není příjemná nikomu ze zúčastněných stran a všichni si uvědomujeme nutnost jednat v zájmu obyvatel našeho města. Oceňujeme, že na ustavujícím jednání zastupitelstva došlo ke shodě na jeho přerušení do 24. listopadu. Z tohoto důvodu jsme nyní proaktivně nabídli další kompromisní variantu obsazení nové Rady hlavního města,“ prohlásil předseda zastupitelského klubu Pirátů Daniel Mazur.

Podle jeho kolegy, dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba, návrh koresponduje s nedávným vyjádřením jednoho z členů vyjednávacího týmu Spolu Jiřího Pospíšila (TOP 09) ve smyslu, že „koalice Spolu chce dát Pirátům a Praze sobě prostor, ale musí to odpovídat volebním výsledkům“.

„Praha potřebuje fungovat naplno a pokračovat mimo jiné v investicích, které jsme rozběhli. To vše samozřejmě bez toho, že demokratické strany pomohou Andreji Babišovi do prezidentského křesla,“ komentoval trvající patovou situaci lídr hnutí Praha sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Nechceme skládat koalici přes média

Aliance pro stabilitu vyzvala Spolu k brzkému jednánío novém návrhu. Pravicová formace, která dosud trvala na koalici podle „vládního půdorysu“, tedy bez Prahy sobě, prý čerstvou nabídku projedná a stanovisko sdělí protistraně.

Zastupitelstvo hlavního města má nové složení, jeho členové dnes složili slib

„Nechceme skládat pražskou koalici posíláním vzkazů přes média a dělat z nich prostředníky či mediátory povolebního vyjednávání. Ostatně sám pan primátor Hřib uvedl, že ‚postup posílání vzkazů přes média nechápe‘, nerozumíme tedy tomu, proč ho stále praktikuje. My bychom uvítali, kdyby se jednání vrátila k jednacímu stolu, kam patří,“ uvedlo Spolu v tiskovém prohlášení.

Koalice s ANO by byla extrémně křehká

Zastupitel, který patří do „tábora“ Aliance pro stabilitu a který si nepřál být jmenován, v zásadě nyní považuje za realistické jen dvě možnosti.

„Buď Piráti nevydrží s nervy a přistoupí na koalici na vládním půdorysu, nebo se naopak umoudří Spolu. Jejich koalice s ANO by byla extrémně křehká. Hnutí STAN spoluvládu s ANO vylučuje, a tak by ta koalice měla většinu jednoho hlasu, přičemž Hana Marvanová z TOP 09 i Radmila Kleslová z ANO se už nechaly slyšet, že budou hlasovat podle svého uvážení,“ tvrdí zastupitel, podle kterého by byla vzhledem k vzájemným vztahům extrémně „konfliktní“ i varianta „dle vládního půdorysu“. „Pokud by došlo na námi navržené řešení v podobě 5+5+1, tak by se do role pomyslného jazýčku na vahách dostal Petr Hlaváček ze STAN. A rozhodně si nemyslím, že bychom jako Aliance automaticky mohli počítat s jeho hlasy,“ dodal zastupitel z Aliance pro stabilitu.

SPOLU preferují užší koalici

Z posledního prohlášení představitelů Spolu po jejich setkání se zástupci Pirátů a STAN je nicméně jasné, že stále preferují užší koalici a nepolevují v tlaku na Piráty.

Zastupitelé hlavního města se na zasedání po složení slibu pohádali o audity

„Pokud máme v Praze vládnout, chceme takové uspořádání, které nám umožní prosazovat náš program. To není o počtech lidí v radě, ale o akceschopnosti koalice,“ prohlásil předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle předsedy klubu Spolu Zdeňka Zajíčka by se Piráti měli rozhodnout do pokračování ustavujícího zastupitelstva, které bude za necelé dva týdny. „Pan předseda pirátského klubu Mazur signalizoval, že by to mohlo být do příštího pátku,“ sdělil Zajíček.