„Koalice v Praze 2 bude pokračovat na dosavadním půdorysu. Spolupráce s hnutím ANO zde není nic nového. Šli jsme do toho, protože tato spolupráce se ukázala jako stabilní a férová. Navzájem se na sebe můžeme spolehnout, což bych úplně neočekávala u stran, které míří do opozice. Bohužel,“ komentovala pro Pražský deník dohodu starostka Alexandra Udženija (Spolu, ODS), podle které zůstává stejné politické složení rady a nejspíš i to personální včetně její pozice v čele radnice. „Ve hře je aktuálně jedna výměna v táboře ANO, a to z rodinných důvodů,“ dodala.