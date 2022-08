Radnice Prahy 13 vydala k jeho rezignaci jen krátké prohlášení a dál se k případu nechce vyjadřovat. „Pan Rudolf Weyda rezignoval na funkci zastupitele městské části Praha 13 a do nadcházejících voleb nebude kandidovat,“ napsala v emailu mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová. Na dotaz, zda jeho rezignace souvisí s incidentem v kempu, odpověděla informací, že pan Rudolf Weyda rezignoval z osobních důvodů a jeho rozhodnutí vedení městské části bere na vědomí.

Samotný Rudolf Weyda na SMS s dotazy nereaguje, stejně tak nechal otázky Pražského deník bez odpovědí starosta Prahy 13 a volební lídr ODS David Vodrážka. Radnice tvrdí, že je v tuto chvíli na dovolené. Podle informací Pražského deníku ale Vodrážka nařídil zaměstnancům městské části k celé události mlčet.

Chování Weydy odsoudil lídr pražské ODS a kandidát na primátora Bohuslav Svoboda. "Od jeho osobních aktivit se distancujeme. Jsou zcela v rozporu s hodnotami naší strany, ve které věříme, že slušnost není slabost a že politici jsou ti, kteří by v tomto směru měli jít veřejnosti příkladem," řekl Pražskému deníku na adresu Weydy, který do čtvrtka figuroval na kandidátce ODS v Praze 13 jako nestraník.

Majitelka autokempu Adéla Hošťálková si na sociálních sítích stěžovala na nevhodné chování zastupitele a jeho společnosti při návštěvě v kempu, včetně nezaplacené útraty.

„Nejen, že nedodrželi řád kempu, ale chovali se arogantně k obsluze restaurace, přesto že jim šéf uvařil pro jejich manželky dávno po zavíračce kuchyně. Odvděčili se nám nevhodným chováním, a nakonec jejich drahé polovičky ujely i s dětmi bez zaplacení. Moji rodiče měli kemp pětadvacet let a my ho nyní máme s manželem tři roky a nepamatuji si, že by se nám někdy něco takového stalo,“ řekla Hošťálková, podle které se dluh pohybuje okolo tisíce korun.

Zastupitel na stížnosti reagoval tím, že nenese zodpovědnost za svou společnost. Se svými přáteli už prý o tom, že někdo z nich v kempu dluží za služby, mluvil. „Již jsem je o tom informoval a momentálně se pracuje na nápravě tohoto nedorozumění,“ uvedl pro Pražský deník ve středu odpoledne s tím, že on sám veškerou svou útratu zaplatil.