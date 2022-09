Vzdal byste se jako před čtyřmi lety primátorských ambicí, pokud by to mělo usnadnit cestu k sestavení koalice s účastí Praha sobě?

Rozhodující je pro mě to, jakou vůli projeví voliči a také naplnění jejich očekávání. To znamená, že všechny scénáře jsou možné. Praha sobě bude chtít obsadit místa radních včetně toho primátorského. Přenechání postu primátora Pirátům před čtyřmi lety ale nelitujeme. Gesce, které vedli naši radní, tedy doprava, finance a sociální politika, podle mě přinesly nejhodnotnější změny v metropoli v uplynulém volebním období.