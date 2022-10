Naproti tomu v centrálních městských částech (Praha 1, 2 a 3) by mohly radniční koalice zůstat na dosavadních půdorysech. V Praze 1 sice zvítězilo hnutí Praha 1 sobě s lídrem Pavlem Čižinským, který se dlouhodobě vymezuje proti zdejším politikům z ODS, TOP 09 i STAN (My, co tady žijeme). Po minulých volbách se Čižinský ujal vlády, ale za několik měsíců ho svrhli menší koaliční partneři, kteří přestoupili do konkurenčního tábora. Nyní mohou důležitou roli při sestavování koalice sehrát politicky nečitelní zastupitelé (Rezidenti 1 a Naše Praha 1).

V dalších městských částech většinou významně uspěly pravicové strany, které někde šly do voleb po vzoru magistrátu a celostátní úrovně společně, jinde samostatně nebo v jiných modifikacích. ODS, TOP 09 a lidovce ale mnohdy nečekají snadné rozhovory s jasným výsledkem. V Praze 6 tyto strany potřebují k vládnutí ještě STAN, který se ale tentokrát opíral o podporu Zelených.

V nejlidnatější městské části, Praze 4, se pravicový blok nejspíš neobejde bez hnutí ANO v radě. To samé platí pro Prahu 8, kde ANO skončilo druhé. Úspěch v podobě účasti v zastupitelstvu tam měl na dosah recesistický subjekt Libeňský mourek, který získal přes čtyři procenta hlasů.

Suverén voleb

Největším suverénem těchto voleb je Jan Čižinský a jeho Praha 7 sobě. V sedmé městské části získali přes padesát procent hlasů a osmnáct zastupitelských míst. Jedno z nich obsadí Ignác Okamura, osmnáctiletý syn lidoveckého poslance Hayata Okamury. „Mandát, který nám voliči dali, nás zavazuje k tomu, abychom pokračovali v započaté práci,“ reagoval Čižinský na otázku, jestli bude i nadále starostou, kterým je od roku 2014. Praha 7 sobě v minulých obdobích také mohla vládnout sama, ale do rady zvala Zelené. Ti však tentokrát neuspěli. Nabídka k účasti v koalici je tak ze zvolených stran reálná zřejmě jen v případě Pirátů.

Poměrně jednoznačně jsou karty rozdané v Praze 10. Vítězné koalici Společně pro Prahu 10 (ODS, T09 09) se jako první partner k jednání nabízí ve volbách druhé uskupení Vlasta a STAN s podporou KDU-ČSL. „Mohu potvrdit, že jsme připraveni jednat s vítězi voleb a případně se účastnit nového vedení radnice,“ sdělila Renata Chmelová, senátorka a donedávna starostka „desítky“ za hnutí Vlasta.

V Praze 11 už po několikáté zvítězilo Hnutí pro Prahu 11, které ale bylo v minulých letech v opozici. Neakceschopnou širokou koalici z uplynulého období by teď mohla vystřídat rada se zástupci vítězného hnutí, Praha 11 sobě a Pirátů. Otázkou je, jestli se Hnutí pro Prahu 11 bude vzhledem k „vyhroceným“ personálním vztahům schopné dohodnout s Piráty.

V Praze 12 je nepravděpodobné setrvání pirátského starosty Jana Adamce ve funkci. Vítězná koalice ODS a TOP 09 se ale stěží obejde bez třetích Pirátů nebo druhého ANO.

V Praze 13 má velkou šanci načít jednadvacátý rok v křesle starosty David Vodrážka. Zabránit tomu může jen hypotetické spojení téměř všech stran v zastupitelstvu (včetně ANO) proti ODS.

Konečně pozoruhodná je situace v Praze 14, kde se mohou ODS i ANO reálně ocitnout společně v opozici, přestože byli ve volbách první respektive druzí.