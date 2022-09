"Pokud síla bude, že budeme moct místo ovlivňovat, budu primátorem já," řekl Svoboda. Podotkl, že výsledky nejsou ale zatím konečné. "Hovoříte s někým, kdo je do této chvíle v čele vedoucího uskupení. Jak to bude dál, to já nevím," dodal. Spolupráci Spolu s Piráty a Starosty označil později na tiskové konferenci za "jediné možné řešení" pro hlavní město vzhledem k tomu, že k řadě projektů, například výstavbě městského okruhu, potřebuje spolupráci s kabinetem. "Slova odezněla a před námi je práce, na které se musíme dohodnout," uvedl k jednáním s Piráty, kteří se proti Spolu v předvolební kampani ostře vyhraňovali.