Výjimečnost tkví v kombinaci nanovláken na bázi polyuretanu s nanočásticemi stříbra. „Polyuretanová vlákna vytváří fyzikální bariéru. Díky tomu, jak hustě jsou na sobě položená, dokážou zachytit různé patogeny. Bakterie, viry a další patogeny tak neprojdou skrze roušku či respirátor dovnitř ani ven. Stříbro se postará o to, aby se zachycené mikroorganismy dál nešířily,“ vysvětlila Jana Soukupová z RCPTM.

Kromě typu materiálu jsou důležité i jeho parametry. Velikost definovaně ukotvených nanočástic by se měla pohybovat od 10 do 50 nanometrů neboli miliardtin metru. „V této velikosti částice velmi dobře působí a mají úžasné antimikrobiální vlastnosti,“ objasnila hlavní řešitelka grantu.

V olomouckých laboratořích aktuálně probíhají testy, jež zajistí ukotvení nanočástic stříbra na materiálu v optimálním množství. Ideální koncentraci pro daná vlákna a pevnost jejich uchycení posléze ověří testování na modelu plic, které by mělo být realizováno ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. Úkolem je ověřit, zdali se jednotlivá vlákna i částice neuvolňují a neohrožují bezpečnost člověka. „Na trhu už je spousta roušek a respirátorů i se stříbrem, postrádáme u nich tento typ testů,“ upozornila Jana Soukupová.

Projekt za více jak dva miliony

Nanovlákenný materiál ArgeCure, jak ho vědci pojmenovali, by měl potřebné parametry splňovat bezezbytku. Projekt za více než 2 miliony korun hradí Technologická agentura ČR. Vývoj začal v polovině loňského roku, kompletně hotovo má být už letos v červnu. Proces urychlila celosvětová pandemie covidu-19.

Spolupráci z aplikační sféry obstarali zástupci Vědeckotechnického parku UP. „Tím, že propojíte excelentní výzkum s potřebami z praxe, můžete mnohem rychleji dostat účinnější a bezpečnější produkty k zákazníkům,“ uvedl business developer Filip Auinger. O AgreCure už projevilo zájem několik průmyslových partnerů včetně významného českého producenta nanovláken.

Vylepšená ochrana úst a nosu bude kvalitnější a vydrží déle, nemusela by se proto měnit tak často jako současné respirátory. To se ovšem nejspíš promítne i do ceny produktu.

Možnost ukotvit nanočástice stříbra silnou chemickou vazbou na různé materiály včetně plastů, kovů či textilií vylepšují vědci z RCPTM od roku 2014. Inovativní technologie, chráněná evropským i americkým patentem, může být užitečná také z hlediska hojení ran a popálenin nebo kvality filtrace vody. „Testování prokázalo například 99,98procentní účinnost vůči bakterii Escherichia coli nebo 99,68procentní účinnost vůči takzvanému zlatému stafylokoku,“ informovala Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí Univerzity Palackého.