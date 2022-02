Američtí vědci uvedli, že zkamenělé pozůstatky mladého diplodokida, což byl velký býložravý sauropod s dlouhým krkem, jsou prvním důkazem infekce dýchacích cest u praještěrů. Dodali, že tvor podobný brontosaurovi pravděpodobně pociťoval podobné příznaky jako člověk, tedy kašel, potíže s dýcháním a horečku. Nejspíš se tak cítil stejně špatně, jako nemocní lidé.

Zkoumaný exemplár, přezdívaný Dolly, byl objeven v roce 1990 v americké Montaně a pochází z období pozdní jury před zhruba 150 miliony let.

Cary Woodruff a jeho tým z Muzea dinosaurů v Great Plains prozkoumali tři kosti z Dollyina krku a identifikovali v nich dosud nevídané abnormální kostní výčnělky, které měly neobvyklý tvar a složení. Výčnělky byly připojeny ke strukturám naplněným vzduchem, známým jako vzduchové váčky. Ty se připojovaly k plicím a tvořily součást dinosauřího dýchacího ústrojí.

