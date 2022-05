HLASUJTE: Omezíte maso? Budete topit dřevem? Chcete zálohy na PET lahve?

Co jsme jako Češi ochotni udělat pro to, aby byl náš život lepší, ale také dlouhodobě udržitelnější? Deník se na to ptá odborníků i svých čtenářů v novém seriálu nazvaném Udržitelnost. V něm se nevěnujeme jen „velkým tématům“, jako je sucho či boj s oteplováním, ale snažíme se mapovat snahu o udržitelnost i v každodenních drobnostech.

Životní prostředí - Ilustrační foto | Foto: Pixabay