Co je bezodpadový životní styl zvaný Zero Waste? Kde, kdy a proč vznikl a jak může i do vašeho života přinést nejen ekologickou šetrnost, ale také úsporu peněz, času a zdraví? Na tyto otázky vám ve své přednášce odpoví lidé z neziskové organizace Bezobalu, která již třetím rokem v Česku šíří principy předcházení vzniku odpadu.