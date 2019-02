Zahájení farmářského tržiště na Náplavce

Zima není tak krutá, a tak se první letošní trhy uskuteční už v únoru. Za dobu své desetileté existence se počet prodejců zčtyřnásobil. Na trhy pravidelně míří stále víc lidí. První farmářský trh se na Rašínově nábřeží konal před deseti lety. „Ještě předtím, než jsme se do organizace farmářských trhů pustili, jsme v roce 2009 stáli s kamarádem Danielem Mourkem na prázdné sobotní náplavce a já jsem se rozpačitě rozhlížel kolem. Na vodě labutě, v dálce rybář na staré pramici a sem tam projel cyklista na kole. Říkal jsem si tehdy, co to bude ještě za kus práce, udělat z náplavky místo, které bude pomáhat farmářům i Pražanům přesně tak, jak jsme to chtěli," zavzpomínal Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp, který farmářský trh Náplavka založil a provozuje.