Vážení příznivci tvrdšího i melodického metalu jsou zváni na poslední ročník zimního festivalu Winter Metal Attack, který svým 13. ročníkem ukončí své věhlasné lednové dunění v pražských klubech. Za celou historii festivalu pořadatelé vystřídali celou řadu klubů, ale kde to začalo, tam to i skončí – v klubu Nová Chmelnice, a to v sobotu 19. ledna od 17.00.

Otevření klubu v 17.00 - 100 piv zdarma, burgery, galerie.

Program:

17.50 - 18.20 Proximity (cz)

18.45 - 19.15 Autumn Cold (cz)

19.40 - 20.20 Taste of Greed (de)

20.45 - 21.25 Warbell (pl)

21.50 - 22.50 Spreading Dread (cz)

23.15 - 00.00 Siniestro (swe)

V rámci festivalu pro Vás připravujeme:

6 kapel: Siniestro (swe), Spreading Dread (cz), Taste of Greed (de), Warbell (pl), Autumn Cold (cz) a Proximity (cz).

Křest alba Homo Debilis skupiny Spreading Dread, která po 12-ti letech končí a v roce 2019 odehraje poslední koncerty.

Občerstvení – prvních 100 piv zdarma, o stánek s jídlem se postarají profíci z Kaiser Franz. K mání bude gulášovka, sýrové toasty a pulled beef burger. Vše za lidové ceny.

Historie a výstavní galerie fotografií ze všech ročníků.

Vstupné 150 Kč.