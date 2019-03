Výtvarné workshopy / Kolben Open

Od 10:00 budou v rámci Kolben Open 6 probíhat výtvarné workshopy vedené zkušenými lektory. Na workshopy vás tímto srdečně zveme. Nasátí kreativní atmosférou můžete popustit uzdu fantazii i vy a strávit čas mezi ateliéry tvořivým způsobem. V rámci doprovodného programu jsme mysleli především na ty nejmenší, ale není třeba se věkově omezovat. 10.00 - 12.00 Grafický workshop Davida Pešata 10.00 - 16.00 Výtvarná dílna Kristýny Fabiánové 10:00 -16:00 Teorie jablka v praxi/ graffiti workshop na Kolben Open / II. záliv Pragovky- od 6 let! / podrobnosti v samostatné události Workshopy budou probíhat v HUBu za Kafe•Pragovka\\\\\\ Určeno po děti od tří let do sta let. Nižší kategorie pouze v doprovodu rodičů.