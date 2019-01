Výstava pro všechny smysly

Dobrá zpráva pro všechny návštěvníky botanické zahrady. Jubilejní dvacátý ročník výstavy pro všechny smysly „Nikdy nejsi sám aneb tajemství symbiózy“ byl prodloužen až do konce tohoto týdne.

Živé organismy mezi sebou v přírodě vytvářejí různorodé vztahy a vazby. Jaké jsou a jak fungují? To prozradí výstava, kterou připravila Botanická zahrada hlavního města Prahy v mezinárodním týmu v rámci evropského programu Erasmus+. Ke spolupráci přizvala kolegyz botanických zahrad z Polska, Maďarska a Švédska.

Výstava je unikátní tím, že si návštěvníci exponáty prohlédnou nejen zrakem, ale doslova ji zažijí všemi smysly. I díky speciálnímu zvukovému průvodci se promění v neobvyklý zážitek.

Víte, jak voní parazitická rostlina s největším květem na světě exotická raflézie? Přijďte si na vlastní nos přivonět do trojské botanické zahrady až do neděle, denně od 9 do 17 hodin. Využijte poslední možnost k návštěvě. Výstava se koná v sále v Ornamentální zahradě.