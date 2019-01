Výstava Made in Czechoslovakia

Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět

Co všechno se u nás za sto let republiky podařilo vymyslet a vyrobit? Hlavní výstava Národního technického muzea v letošním roce představí u příležitosti výročí založení Československa technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992, spolu s příběhy významných firem i předních osobností.