Multižánrová kapela Voila! pokřtí v Lucerna Baru své nové album. To se jmenuje On the Waves. Předkapela sester Lamošových, známých z kapely Hot Sisters, nejprve zahřeje diváky v rytmu swingu. Mezi dalšími hosty, kteří vystoupí společně s Voila!, se objeví například raper Jen Hovorka, smyčcový kvartet Kvintesence a zpěvačka Marta Balážova.