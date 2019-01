Vinyl fever v Meet Factory

Burza LP a CD. Vstup zdarma.

Přijďte si koupit gramofonové desky do kultovního podniku Meet Factory v Praze na Smíchově. Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra,, dj´s, hip hop, techno a mnoho mnoho dalších.

Více jak 4000 LP titulů. Ceny LP od 10 Kč. Velké množství singlů od 5 Kč za kus. V nabídce jsou i CD a DVD.