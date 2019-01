V pátek 8. září od 13 do 21 hodin proběhne u Nákupního centra Eden ve Vršovicích tradiční akce Vinobraní v Edenu. Zúčastní se ho 12 špičkových vinařství z Čech a Moravy, jež uspěla ve 12. ročníku soutěže Král vín České republiky. A letos přijede i to úplně nejlepší, jemuž se podařilo získat nevídaný double a to ocenění Champion i za nejlepší kolekci vín. Tím vinařstvím je ZD Němčičky s vínem Veltlínské zelené 2015, pozdní sběr. Tento fantastický úspěch vynikne s vědomím, že letos soutěžilo 153 vinařství a neuvěřitelných 1 203 vín z celé republiky! Po zakoupení vstupenky za 180 Kč (v ceně je sklenička, katalog, tužka a dárky) je ochutnávání vín zcela zdarma. O skvělou atmosféru se postará cimbálová muzika Alexandra Vrábela. Vstupenky na Vinobraní v Edenu je možné získat zdarma na facebookové stránce nakupnicentrumeden.com. Až do 3. září zde bude probíhat soutěž o volné vstupenky.