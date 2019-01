Cestopisná přednáška o Vietnamu zaujme všechny milovníky vzdálených asijských kultur. Přenesete se na ta nejzajímavější místa Vietnamské socialistické republiky od severu k jihu. Všechny potřebné informace před samotnou cestou do Vietnamu se dozvíte v úvodu přednášky. Lucie Vám také poradí, kdy se do Vietnamu vydat v závislosti na Vašem plánu, a jak zde zažít co nejvíc s omezeným časem.