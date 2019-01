Velkolepá a úchvatná světelná projekce The Modern Jewel. Videomapping, který vznikl v roce 2017 ve spolupráci se Signal productiona Hyperbinary.

Projekce bude probíhat každých deset minut od 18.30 do 21.30 hodin,a to od pátku 2. do neděle 4. listopadu. Kde? Přímo na budově Palladia (kancelářská část na rohu náměstí Republiky a ulice Truhlářská).