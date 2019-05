Pražská kapela Vibrathörr slaví 25 let od prvního koncertu.

To je důvod udělat 1. června v Rock Café minimálně mejdan čtvrstoletí.

Na pódiu přivítáme několik hostů, kteří nám v různých obdobích přes těch 25 let pomáhali tuhle řádně nabroušenou káru táhnout. Samozřejmě si s námi zahrají Julian, Tony, ale i nějací borci z prahistorie.

Tomu bude odpovídat i setlist - zahrajeme všechny stěžejní starší i nový věci, ale vzpomeneme si na skladby, které jsme nehráli opravdu dlouho.

Společnost nám bude dělat skvělá thrashová kapela Exorcizphobia a doomová parta The Tower.

Vstupné 110 Kč k dostání zde: Vibrathörr: 25 let (+ Exorcizphobia, The Tower).